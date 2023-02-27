07:38 27.02.2023 (обновлено: 10:57 27.02.2023)
На Западе сделали неприятный вывод об отношении мира к России
Колумнист El Pais Мартинес-Баскуньян: Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Реакция мира на украинский конфликт стала неприятным открытием для "высокомерного" и "самодовольного" Запада, игнорирующего мнение остального мира, который, в свою очередь, имеет свои собственные интересы, к такому выводу пришла колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян.
Как пишет автор, риторика президента США Джо Байдена, выставляющего украинский конфликт как борьбу "демократий и автократий", а себя — как защитника "свободного мира", чужда огромной части мира, именуемой "Глобальным Югом".
В целом же распространенная на Западе точка зрения на это противостояние вызывает только безразличие и гнев в странах, переживающих свои трагедии, которые при этом игнорируются, указывает она.
По мнению Мартинес-Баскуньян, конфликт на Украине стал "унизительным опытом" для Запада: неожиданно обнаружилась растущая международная значимость тех, кого там привыкли называть "неприсоединившимися". "Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире", — признает автор.
Внезапно голоса "обездоленных" стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов, продолжает обозреватель. Так, Бразилия представляет мирный план по Украине, Турция имеет открытые каналы связи с Москвой и избегает поддержки санкций, Китай сохраняет торговые связи с Россией и Западом, также предлагая свой мирный план.
"Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающемся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?" — задается вопросом Мартинес-Баскуньян.
Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. "Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанном на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира", — резюмирует автор.