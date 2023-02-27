https://ria.ru/20230227/zapad-1854490039.html

На Западе сделали неприятный вывод об отношении мира к России

На Западе сделали неприятный вывод об отношении мира к России - РИА Новости, 27.02.2023

На Западе сделали неприятный вывод об отношении мира к России

Реакция мира на украинский конфликт стала неприятным открытием для "высокомерного" и "самодовольного" Запада, игнорирующего мнение остального мира, который, в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:38

2023-02-27T07:38

2023-02-27T10:57

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Реакция мира на украинский конфликт стала неприятным открытием для "высокомерного" и "самодовольного" Запада, игнорирующего мнение остального мира, который, в свою очередь, имеет свои собственные интересы, к такому выводу пришла колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян.Как пишет автор, риторика президента США Джо Байдена, выставляющего украинский конфликт как борьбу "демократий и автократий", а себя — как защитника "свободного мира", чужда огромной части мира, именуемой "Глобальным Югом".В целом же распространенная на Западе точка зрения на это противостояние вызывает только безразличие и гнев в странах, переживающих свои трагедии, которые при этом игнорируются, указывает она.По мнению Мартинес-Баскуньян, конфликт на Украине стал "унизительным опытом" для Запада: неожиданно обнаружилась растущая международная значимость тех, кого там привыкли называть "неприсоединившимися". "Наше самодовольное единство несет в себе и некоторое одиночество в мире", — признает автор.Внезапно голоса "обездоленных" стали иметь значение в ООН: они добиваются автономии, чтобы действовать в защиту своих интересов, продолжает обозреватель. Так, Бразилия представляет мирный план по Украине, Турция имеет открытые каналы связи с Москвой и избегает поддержки санкций, Китай сохраняет торговые связи с Россией и Западом, также предлагая свой мирный план."Но мы в Европе ошибаемся, борясь с этими инициативами, стремясь непоколебимо следовать нашему героическому повествованию о свободном мире, сражающемся с осью зла. Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?" — задается вопросом Мартинес-Баскуньян.Как считает колумнист, Европе стоит задуматься над переоценкой своего места в мире, начав реально продвигать заслуживающие доверия модели развития и распределения богатства. "Возможно, пришло время отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком, основанном на правилах, которые мы все соблюдаем, для достижения более стабильного и безопасного мира", — резюмирует автор.

https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470735.html

https://ria.ru/20230226/indiya-1854406431.html

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в мире, россия, украина, европа, джо байден, оон, сша