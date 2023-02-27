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В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная" - РИА Новости, 27.02.2023
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В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная"
В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная" - РИА Новости, 27.02.2023
В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная"
Сотрудники метро в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции "Спортивная" из-за задымления, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T21:19
2023-02-27T21:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники метро в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции "Спортивная" из-за задымления, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сотрудниками метрополитена проведена эвакуация, количество людей уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:19 27.02.2023
 
В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная"

В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная" из-за задымления

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСтанция метро "Спортивная", Москва
Станция метро Спортивная, Москва - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция метро "Спортивная", Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники метро в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции "Спортивная" из-за задымления, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сотрудниками метрополитена проведена эвакуация, количество людей уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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