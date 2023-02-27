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В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная"

В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная" - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве эвакуировали пассажиров со станции метро "Спортивная"

Сотрудники метро в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции "Спортивная" из-за задымления, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:19

2023-02-27T21:19

2023-02-27T21:19

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники метро в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции "Спортивная" из-за задымления, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сотрудниками метрополитена проведена эвакуация, количество людей уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230221/poezd-1853326332.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)