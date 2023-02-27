https://ria.ru/20230227/zadymlenie-1854714960.html

МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве

МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве - РИА Новости, 27.02.2023

МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве

Сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации задымления состава на станции "Спортивная" в Москве, организован штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:13

2023-02-27T21:13

2023-02-27T21:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации задымления состава на станции "Спортивная" в Москве, организован штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба МЧС России.Добавляется, что один состав находится на станции. Кроме того, из под одного из вагонов идет дым, еще один состав находится в тоннеле, в нем людей нет.

https://ria.ru/20230128/pozhar-1848084650.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия