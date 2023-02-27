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МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве
МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве - РИА Новости, 27.02.2023
МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве
Сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации задымления состава на станции "Спортивная" в Москве, организован штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T21:13
2023-02-27T21:13
2023-02-27T21:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС ведут работы по ликвидации задымления состава на станции "Спортивная" в Москве, организован штаб пожаротушения, сообщает пресс-служба МЧС России.Добавляется, что один состав находится на станции. Кроме того, из под одного из вагонов идет дым, еще один состав находится в тоннеле, в нем людей нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Происшествия
21:13 27.02.2023 (обновлено: 21:14 27.02.2023)
МЧС ликвидирует задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве
Сотрудники МЧС ликвидируют задымление состава на станции метро "Спортивная" в Москве