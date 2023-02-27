https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854531581.html

В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные

В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные - РИА Новости, 27.02.2023

В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные

Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:55

2023-02-27T10:55

2023-02-27T12:20

россия

украина

севастополь

фсб

происшествия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что мужчина 1979 года рождения собирал для службы безопасности Украины информацию о местонахождении военных объектов и пересылал ее по электронной почте. А второй подозреваемый 1995 года рождения подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со Службой внешней разведки соседней республики в телефонном разговоре, но передать данные не успел. Как уточнили в ведомстве, утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности России.Возбуждены уголовные дела по статье 275 ("Государственная измена", наказание до 20 лет лишения свободы) и статье 275.1 ("Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством", до восьми лет). Подозреваемых арестовали.

https://ria.ru/20230215/zaderzhanie-1852155847.html

https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителей Севастополя, сотрудничавших с украинскими спецслужбами Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков"", — рассказали в ведомстве. 2023-02-27T10:55 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, фсб, происшествия