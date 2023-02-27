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В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные - РИА Новости, 27.02.2023
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В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные
В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные - РИА Новости, 27.02.2023
В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные
Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:55
2023-02-27T12:20
россия
украина
севастополь
фсб
происшествия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков", — рассказали в ведомстве. Отмечается, что мужчина 1979 года рождения собирал для службы безопасности Украины информацию о местонахождении военных объектов и пересылал ее по электронной почте. А второй подозреваемый 1995 года рождения подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со Службой внешней разведки соседней республики в телефонном разговоре, но передать данные не успел. Как уточнили в ведомстве, утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности России.Возбуждены уголовные дела по статье 275 ("Государственная измена", наказание до 20 лет лишения свободы) и статье 275.1 ("Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством", до восьми лет). Подозреваемых арестовали.
https://ria.ru/20230215/zaderzhanie-1852155847.html
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Задержание жителей Севастополя, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков"", — рассказали в ведомстве.
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россия, украина, севастополь, фсб, происшествия
Россия, Украина, Севастополь, ФСБ, Происшествия
10:55 27.02.2023 (обновлено: 12:20 27.02.2023)
 
В Севастополе задержали двух россиян, предложивших Киеву секретные данные

ФСБ задержала двух россиян в Севастополе, пытавшихся продать СБУ данные о военных объектах

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков", — рассказали в ведомстве.
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина Украины, причастного к совершению по заданию СБУ Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Кадр оперативного видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге
Отмечается, что мужчина 1979 года рождения собирал для службы безопасности Украины информацию о местонахождении военных объектов и пересылал ее по электронной почте. А второй подозреваемый 1995 года рождения подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со Службой внешней разведки соседней республики в телефонном разговоре, но передать данные не успел.
Как уточнили в ведомстве, утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности России.
Возбуждены уголовные дела по статье 275 ("Государственная измена", наказание до 20 лет лишения свободы) и статье 275.1 ("Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством", до восьми лет).
Подозреваемых арестовали.
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10 февраля, 10:06Специальная военная операция на Украине
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
 
РоссияУкраинаСевастопольФСБПроисшествия
 
 
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