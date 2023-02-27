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Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО

Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО - РИА Новости, 27.02.2023

Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО

С начала 2023 года свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплаты по рождению ребенка. Общая сумма выплат составила более 110 миллионов рублей... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:49

2023-02-27T19:49

2023-02-27T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплаты по рождению ребенка. Общая сумма выплат составила более 110 миллионов рублей. Информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Оформить выплату можно с помощью портала госуслуг или же сразу в роддоме. Получить средства можно в течение 10 дней. Выплату осуществляют в рамках национального проекта "Демография".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)