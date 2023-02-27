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Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО - РИА Новости, 27.02.2023
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Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО
Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО - РИА Новости, 27.02.2023
Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО
С начала 2023 года свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплаты по рождению ребенка. Общая сумма выплат составила более 110 миллионов рублей... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:49
2023-02-27T19:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплаты по рождению ребенка. Общая сумма выплат составила более 110 миллионов рублей. Информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".Оформить выплату можно с помощью портала госуслуг или же сразу в роддоме. Получить средства можно в течение 10 дней. Выплату осуществляют в рамках национального проекта "Демография".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:49 27.02.2023
 

Свыше 110 млн рублей направили на выплаты по рождению ребенка в МО

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С начала 2023 года свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплаты по рождению ребенка. Общая сумма выплат составила более 110 миллионов рублей. Информацией поделилась вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
"При рождении ребенка молодая мама может на выбор получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор „Я родился в Подмосковье“, в такой набор входит все необходимое для малыша", – отметила она.
Оформить выплату можно с помощью портала госуслуг или же сразу в роддоме. Получить средства можно в течение 10 дней. Выплату осуществляют в рамках национального проекта "Демография".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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