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Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/vooruzheniya-1854560250.html
Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения
Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения - РИА Новости, 27.02.2023
Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения
Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, хотя южнокорейская сторона... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:06
2023-02-27T12:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
южная корея
сергей лавров
нато
дмитрий песков
в мире
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СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, хотя южнокорейская сторона придерживается позиции о невозможности таких поставок, передает агентство Рёнхап. "(Украина) надеется, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Украине летальное оружие", - заявил посол, выступая на форуме в Сеуле, посвященном годовщине начала СВО России в Украине. Дипломат призвал к прямым консультациям по этому поводу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений. Пономаренко подчеркнул необходимость предоставления такой внешней помощи "без промедления" для поддержки контрнаступательных возможностей Украины. Он также призвал к усилению санкций против Москвы путем введения полномасштабного запрета на импорт российской нефти и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы. Как отмечает агентство Рёнхап, Сеул сохраняет свою позицию о невозможности любых прямых поставок оружия на Украину, но собирается продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь. В прошлом году была оказана помощь на 100 миллионов долларов, включая лекарства, машины скорой помощи, компьютеры и электрогенераторы. В этом году МИД Южной Кореи уже пообещал гумпопощь Украине еще на 130 миллионов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
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украина, россия, южная корея, сергей лавров, нато, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Южная Корея, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
12:06 27.02.2023
 
Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения

Посол Украины Пономаренко попросил Южную Корею предоставить летальные вооружения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, хотя южнокорейская сторона придерживается позиции о невозможности таких поставок, передает агентство Рёнхап.
"(Украина) надеется, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Украине летальное оружие", - заявил посол, выступая на форуме в Сеуле, посвященном годовщине начала СВО России в Украине. Дипломат призвал к прямым консультациям по этому поводу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений.
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Пономаренко подчеркнул необходимость предоставления такой внешней помощи "без промедления" для поддержки контрнаступательных возможностей Украины. Он также призвал к усилению санкций против Москвы путем введения полномасштабного запрета на импорт российской нефти и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы.
Как отмечает агентство Рёнхап, Сеул сохраняет свою позицию о невозможности любых прямых поставок оружия на Украину, но собирается продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь. В прошлом году была оказана помощь на 100 миллионов долларов, включая лекарства, машины скорой помощи, компьютеры и электрогенераторы. В этом году МИД Южной Кореи уже пообещал гумпопощь Украине еще на 130 миллионов долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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