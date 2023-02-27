Украина попросила Южную Корею предоставить летальные вооружения
Посол Украины Пономаренко попросил Южную Корею предоставить летальные вооружения
Флаг Украины. Архивное фото
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, хотя южнокорейская сторона придерживается позиции о невозможности таких поставок, передает агентство Рёнхап.
"(Украина) надеется, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Украине летальное оружие", - заявил посол, выступая на форуме в Сеуле, посвященном годовщине начала СВО России в Украине. Дипломат призвал к прямым консультациям по этому поводу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений.
15 января, 08:00Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
Пономаренко подчеркнул необходимость предоставления такой внешней помощи "без промедления" для поддержки контрнаступательных возможностей Украины. Он также призвал к усилению санкций против Москвы путем введения полномасштабного запрета на импорт российской нефти и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы.
Как отмечает агентство Рёнхап, Сеул сохраняет свою позицию о невозможности любых прямых поставок оружия на Украину, но собирается продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь. В прошлом году была оказана помощь на 100 миллионов долларов, включая лекарства, машины скорой помощи, компьютеры и электрогенераторы. В этом году МИД Южной Кореи уже пообещал гумпопощь Украине еще на 130 миллионов долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
20 февраля, 08:00Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя