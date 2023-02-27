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Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу - РИА Новости, 27.02.2023
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу
Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу - РИА Новости, 27.02.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:03
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они отмечают Масленицу.Варианты ответа были: по полной программе с гуляниями и сожжением чучела; просто пеку блины; никак не отмечаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что на Масленицу они просто пекут блины. Так проголосовали 50% пользователей. Около 42% проголосовавших ответили, что они никак не отмечают этот праздник. И всего 6% пользователей провели Масленицу по полной программе: с гуляньями и сожжением чучела.В комментариях пользователи отметили, что они с удовольствиям пекут и едят блины в любое время года.Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В этом году она проходила с 20 по 26 февраля.
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12:03 27.02.2023
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКукла из блинов
Кукла из блинов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они отмечают Масленицу.
Варианты ответа были: по полной программе с гуляниями и сожжением чучела; просто пеку блины; никак не отмечаю.
В итоге большинство подписчиков ответило, что на Масленицу они просто пекут блины. Так проголосовали 50% пользователей. Около 42% проголосовавших ответили, что они никак не отмечают этот праздник. И всего 6% пользователей провели Масленицу по полной программе: с гуляньями и сожжением чучела.
В комментариях пользователи отметили, что они с удовольствиям пекут и едят блины в любое время года.

Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В этом году она проходила с 20 по 26 февраля.
 
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