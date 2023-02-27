https://ria.ru/20230227/vkontakte-1854559191.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу

Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу - РИА Новости, 27.02.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как отметили Масленицу

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:03

2023-02-27T12:03

2023-02-27T12:03

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они отмечают Масленицу.Варианты ответа были: по полной программе с гуляниями и сожжением чучела; просто пеку блины; никак не отмечаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что на Масленицу они просто пекут блины. Так проголосовали 50% пользователей. Около 42% проголосовавших ответили, что они никак не отмечают этот праздник. И всего 6% пользователей провели Масленицу по полной программе: с гуляньями и сожжением чучела.В комментариях пользователи отметили, что они с удовольствиям пекут и едят блины в любое время года.Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны. В этом году она проходила с 20 по 26 февраля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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