https://ria.ru/20230227/vetroelektrostantsiya-1854558872.html

В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию

В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию - РИА Новости, 27.02.2023

В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию

Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, государственное унитарное предприятие "Таврия энерго" совместно с компанией ПАО "Россети"... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:03

2023-02-27T12:03

2023-02-27T12:03

запорожская область

россети

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, государственное унитарное предприятие "Таврия энерго" совместно с компанией ПАО "Россети" приступили к запуску одной из пяти ветроэлектростанций, выведенной из строя украинскими властями в начале специальной военной операции, мощности станций достаточно для компенсации дефицита мощности на всей территории региона, контролируемой Россией, сказал РИА Новости начальник отдела атомной и "зеленой" энергетики минпромэнерго Запорожской области Александр Шпек. Ветроэлектростанция представляет собой объект на территории, на которой установлено более 60 генераторных установок, вырабатывающих электричество за счет силы ветра вращающей лопасти генератора. Механизм установлен на вышке высотой более 90 метров. "С февраля мы приступили к запуску электроустановок. Над этим работает министерство промышленности и энергетики Запорожской области, "Таврия-Энерго" и в сотрудничестве с компанией ПАО "Россети". Мощности одного "ветряка" (турбина ветрогенератора – ред.) достаточно для электроснабжения примерно на тысячи квартир. Наша электростанция - это 65 турбин, максимальная мощность, которую может производить данная электростанция – это 200 мегаватт", - рассказал Шпек. На уточняющий вопрос журналиста, будет ли хватать мощности электроэнергии, вырабатываемой станциями, для жителей части Запорожской области, контролируемой Россией, он ответил: " Будет хватать, и при необходимости передавать будет профицит мощности соседним субъектам РФ". Кроме того, он отметил, что украинские власти намеренно саботировали работу объекта, забрав с собой блоки управления и оборудование с программным обеспечением станции. "Это очень большой ущерб. Тем более в ситуации, когда не работает атомная станция (Запорожская атомная станция – ред,). Рабочие ветропарки очень выручали бы запорожскую область", - рассказал Шпек.

https://ria.ru/20230227/energiya-1854557310.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, россети