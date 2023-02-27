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В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию - РИА Новости, 27.02.2023
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В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию
В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию - РИА Новости, 27.02.2023
В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию
Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, государственное унитарное предприятие "Таврия энерго" совместно с компанией ПАО "Россети"... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:03
2023-02-27T12:03
запорожская область
россети
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, государственное унитарное предприятие "Таврия энерго" совместно с компанией ПАО "Россети" приступили к запуску одной из пяти ветроэлектростанций, выведенной из строя украинскими властями в начале специальной военной операции, мощности станций достаточно для компенсации дефицита мощности на всей территории региона, контролируемой Россией, сказал РИА Новости начальник отдела атомной и "зеленой" энергетики минпромэнерго Запорожской области Александр Шпек. Ветроэлектростанция представляет собой объект на территории, на которой установлено более 60 генераторных установок, вырабатывающих электричество за счет силы ветра вращающей лопасти генератора. Механизм установлен на вышке высотой более 90 метров. "С февраля мы приступили к запуску электроустановок. Над этим работает министерство промышленности и энергетики Запорожской области, "Таврия-Энерго" и в сотрудничестве с компанией ПАО "Россети". Мощности одного "ветряка" (турбина ветрогенератора – ред.) достаточно для электроснабжения примерно на тысячи квартир. Наша электростанция - это 65 турбин, максимальная мощность, которую может производить данная электростанция – это 200 мегаватт", - рассказал Шпек. На уточняющий вопрос журналиста, будет ли хватать мощности электроэнергии, вырабатываемой станциями, для жителей части Запорожской области, контролируемой Россией, он ответил: " Будет хватать, и при необходимости передавать будет профицит мощности соседним субъектам РФ". Кроме того, он отметил, что украинские власти намеренно саботировали работу объекта, забрав с собой блоки управления и оборудование с программным обеспечением станции. "Это очень большой ущерб. Тем более в ситуации, когда не работает атомная станция (Запорожская атомная станция – ред,). Рабочие ветропарки очень выручали бы запорожскую область", - рассказал Шпек.
https://ria.ru/20230227/energiya-1854557310.html
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запорожская область, россети
Запорожская область, Россети
12:03 27.02.2023
 
В Запорожской области запустят ветроэлектростанцию

Минпромэнерго: в Запорожской области запустят ветроэлектростанцию, выведенную из строя ВСУ

© AP Photo / Charlie RiedelВетроэлектростанция
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Ветроэлектростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, государственное унитарное предприятие "Таврия энерго" совместно с компанией ПАО "Россети" приступили к запуску одной из пяти ветроэлектростанций, выведенной из строя украинскими властями в начале специальной военной операции, мощности станций достаточно для компенсации дефицита мощности на всей территории региона, контролируемой Россией, сказал РИА Новости начальник отдела атомной и "зеленой" энергетики минпромэнерго Запорожской области Александр Шпек.
Ветроэлектростанция представляет собой объект на территории, на которой установлено более 60 генераторных установок, вырабатывающих электричество за счет силы ветра вращающей лопасти генератора. Механизм установлен на вышке высотой более 90 метров.
"С февраля мы приступили к запуску электроустановок. Над этим работает министерство промышленности и энергетики Запорожской области, "Таврия-Энерго" и в сотрудничестве с компанией ПАО "Россети". Мощности одного "ветряка" (турбина ветрогенератора – ред.) достаточно для электроснабжения примерно на тысячи квартир. Наша электростанция - это 65 турбин, максимальная мощность, которую может производить данная электростанция – это 200 мегаватт", - рассказал Шпек.
На уточняющий вопрос журналиста, будет ли хватать мощности электроэнергии, вырабатываемой станциями, для жителей части Запорожской области, контролируемой Россией, он ответил: " Будет хватать, и при необходимости передавать будет профицит мощности соседним субъектам РФ".
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Кроме того, он отметил, что украинские власти намеренно саботировали работу объекта, забрав с собой блоки управления и оборудование с программным обеспечением станции.
"Это очень большой ущерб. Тем более в ситуации, когда не работает атомная станция (Запорожская атомная станция – ред,). Рабочие ветропарки очень выручали бы запорожскую область", - рассказал Шпек.
 
Запорожская областьРоссети
 
 
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