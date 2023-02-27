12:31 27.02.2023 (обновлено: 12:53 27.02.2023)
СМИ: адвокаты Усманова хотят обжаловать санкции в немецком суде
Süddeutsche Zeitung: адвокаты Усманова готовят иск в немецкий суд, желая оспорить санкции
Алишер Усманов. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Юристы российского бизнесмена Алишера Усманова готовят иск в Федеральный конституционный суд ФРГ, чтобы проверить внесение предпринимателя в санкционный список ЕС на противоречия с основным законом Германии и оспорить это, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
"Его адвокаты готовятся подать иск в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Готовящийся иск должен доказать, что включение Усманова в санкционный список ЕС ошибочно и упоминание его имени в этом списке нарушает основной закон, то есть конституцию Германии", - пишет издание.
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Также к иску будет прилагаться экспертиза, составленная именитым юристом Дитрихом Мурсвиком по заказу посольства Узбекистана в Германии. В документе объемом в 110 страниц указано, передает Süddeutsche Zeitung, что несовместимо с "человеческим достоинством", когда ЕС вносит в свой санкционный список людей, которые не несут ответственности за конфликт на Украине. Это нарушает "немецкую конституционную идентичность", а также делает указанных в списке персон "заложниками внешней политики", которых используют для того, чтобы оказывать давление на президента РФ Владимира Путина, отмечается в сообщении.
ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала.
Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции (ВКА) ФРГ, сама яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".
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