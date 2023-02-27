https://ria.ru/20230227/usmanov-1854570007.html

СМИ: адвокаты Усманова хотят обжаловать санкции в немецком суде

СМИ: адвокаты Усманова хотят обжаловать санкции в немецком суде - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: адвокаты Усманова хотят обжаловать санкции в немецком суде

Юристы российского бизнесмена Алишера Усманова готовят иск в Федеральный конституционный суд ФРГ, чтобы проверить внесение предпринимателя в санкционный список... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:31

2023-02-27T12:53

в мире

германия

алишер усманов

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Юристы российского бизнесмена Алишера Усманова готовят иск в Федеральный конституционный суд ФРГ, чтобы проверить внесение предпринимателя в санкционный список ЕС на противоречия с основным законом Германии и оспорить это, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. "Его адвокаты готовятся подать иск в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Готовящийся иск должен доказать, что включение Усманова в санкционный список ЕС ошибочно и упоминание его имени в этом списке нарушает основной закон, то есть конституцию Германии", - пишет издание. Также к иску будет прилагаться экспертиза, составленная именитым юристом Дитрихом Мурсвиком по заказу посольства Узбекистана в Германии. В документе объемом в 110 страниц указано, передает Süddeutsche Zeitung, что несовместимо с "человеческим достоинством", когда ЕС вносит в свой санкционный список людей, которые не несут ответственности за конфликт на Украине. Это нарушает "немецкую конституционную идентичность", а также делает указанных в списке персон "заложниками внешней политики", которых используют для того, чтобы оказывать давление на президента РФ Владимира Путина, отмечается в сообщении. ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала.Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции (ВКА) ФРГ, сама яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".

https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html

https://ria.ru/20230221/putin-1853409540.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, алишер усманов, россия, евросоюз, санкции в отношении россии