https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607545.html
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:42
2023-02-27T14:42
2023-02-27T15:30
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны о потерях ВСУ и ударе по разведцентру под Киевом
Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
2023-02-27T14:42
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PT4M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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14:42 27.02.2023 (обновлено: 15:30 27.02.2023)
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
Минобороны: ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки близ Броваров