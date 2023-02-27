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ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом

ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом - РИА Новости, 27.02.2023

ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом

Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:42

2023-02-27T14:42

2023-02-27T15:30

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны о потерях ВСУ и ударе по разведцентру под Киевом Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. 2023-02-27T14:42 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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