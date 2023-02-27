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ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом - РИА Новости, 27.02.2023
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ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:42
2023-02-27T15:30
специальная военная операция на украине
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бровары
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Минобороны о потерях ВСУ и ударе по разведцентру под Киевом
Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, россия, украина, бровары, киев, вооруженные силы украины, киевская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Бровары, Киев, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:42 27.02.2023 (обновлено: 15:30 27.02.2023)
 
ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом

Минобороны: ВС России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки близ Броваров

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные поразили украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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