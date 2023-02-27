https://ria.ru/20230227/ugrozy-1854648711.html

Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"

Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами" - РИА Новости, 27.02.2023

Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:49

2023-02-27T16:49

2023-02-27T18:52

политика

китай

россия

сша

михаил подоляк

энтони блинкен

ван и (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.На прошлой неделе на сайте МИД Китая было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных тезисов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854628368.html

китай

россия

сша

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политика, китай, россия, сша, михаил подоляк, энтони блинкен, ван и (политик), вооруженные силы украины