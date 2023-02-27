16:49 27.02.2023 (обновлено: 18:52 27.02.2023)
Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"
Михаил Подоляк пригрозил КНР агрессивной реакцией в случае поставки военной техники Москве
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".
"Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать", — сказал Подоляк, затронув тему мирной инициативы Пекина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.
На прошлой неделе на сайте МИД Китая было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных тезисов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.