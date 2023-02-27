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Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами" - РИА Новости, 27.02.2023
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Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"
Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами" - РИА Новости, 27.02.2023
Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:49
2023-02-27T18:52
политика
китай
россия
сша
михаил подоляк
энтони блинкен
ван и (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.На прошлой неделе на сайте МИД Китая было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных тезисов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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политика, китай, россия, сша, михаил подоляк, энтони блинкен, ван и (политик), вооруженные силы украины
Политика, Китай, Россия, США, Михаил Подоляк, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Вооруженные силы Украины
16:49 27.02.2023 (обновлено: 18:52 27.02.2023)
 
Офис Зеленского пригрозил Китаю "агрессивными мерами"

Михаил Подоляк пригрозил КНР агрессивной реакцией в случае поставки военной техники Москве

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией на возможные поставки оружия России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Если какая-то страна <…> начинает передавать России технику, значит, надо как-то агрессивно на это реагировать", — сказал Подоляк, затронув тему мирной инициативы Пекина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что бронетехнику и снаряды на поля сражений украинского конфликта непрерывно экспортируют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок боеприпасов России, так как они сами активно оказывают военную помощь ВСУ.
На прошлой неделе на сайте МИД Китая было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных тезисов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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ПолитикаКитайРоссияСШАМихаил ПодолякЭнтони БлинкенВан И (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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