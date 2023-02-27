https://ria.ru/20230227/ucheniya-1854709988.html
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" - РИА Новости, 27.02.2023
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:46
2023-02-27T20:46
2023-02-27T21:50
балтийское море
балтийский флот вмф россии
калибр
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Согласно плану, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника. Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде. Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" разработки центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Их оснастили ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а кроме того, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабли проекта "Буян-М" имеют увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.
https://ria.ru/20220910/flot-1815868527.html
https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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балтийское море, балтийский флот вмф россии, калибр, россия
Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России, Калибр, Россия
20:46 27.02.2023 (обновлено: 21:50 27.02.2023)
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
В Балтийское море на учения вышли "Каракурты" и "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград", — говорится в заявлении.
Согласно плану, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.
Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота
выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.
Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.
Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" разработки центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Их оснастили ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а кроме того, переносными зенитно-ракетными комплексами.
Корабли проекта "Буян-М" имеют увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.