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В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" - РИА Новости, 27.02.2023
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В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" - РИА Новости, 27.02.2023
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"
Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:46
2023-02-27T21:50
балтийское море
балтийский флот вмф россии
калибр
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Согласно плану, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника. Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде. Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" разработки центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Их оснастили ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а кроме того, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабли проекта "Буян-М" имеют увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.
https://ria.ru/20220910/flot-1815868527.html
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балтийское море, балтийский флот вмф россии, калибр, россия
Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России, Калибр, Россия
20:46 27.02.2023 (обновлено: 21:50 27.02.2023)
 
В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"

В Балтийское море на учения вышли "Каракурты" и "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М")
Малый ракетный корабль проекта 21631 (Буян-М) - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М"). Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", ракетный катер "Димитровград", — говорится в заявлении.

Согласно плану, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.
Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.
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Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.
Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" разработки центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Их оснастили ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а кроме того, переносными зенитно-ракетными комплексами.
Корабли проекта "Буян-М" имеют увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.
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Балтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииКалибрРоссия
 
 
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