https://ria.ru/20230227/ucheniya-1854709988.html

В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"

В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр" - РИА Новости, 27.02.2023

В Балтийское море на учения вышел "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр"

Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:46

2023-02-27T20:46

2023-02-27T21:50

балтийское море

балтийский флот вмф россии

калибр

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Согласно плану, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника.Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника. Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде. Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" разработки центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Их оснастили ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а кроме того, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабли проекта "Буян-М" имеют увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение этих кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.

https://ria.ru/20220910/flot-1815868527.html

https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html

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балтийское море, балтийский флот вмф россии, калибр, россия