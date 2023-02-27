https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html

Жителя Алтая ждет суд за убийство бывшей жены в день развода

Жителя Алтая ждет суд за убийство бывшей жены в день развода - РИА Новости, 27.02.2023

Жителя Алтая ждет суд за убийство бывшей жены в день развода

Житель Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены, совершенном на почве ревности в день их развода и оставившем без матери... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:53

2023-02-27T13:53

2023-02-27T13:53

происшествия

россия

республика алтай

убийство

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 27 фев - РИА Новости. Житель Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены, совершенном на почве ревности в день их развода и оставившем без матери четырех детей, сообщает СУСК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кош-Агачского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что обвиняемый увидел свою супругу с другим мужчиной, после чего стал преследовать женщину, уехавшую от него на автомобиле. "Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, используя складной нож, нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений, обильной кровопотери и травматического шока тяжелой степени 37-летная женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина сам позвонил в полицию, сообщив о совершенном преступлении", - отмечается в релизе. У женщины - четверо несовершеннолетних детей. На время предварительного следствия их передали на попечение близким родственникам. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии. "В день совершения преступления состоялось решение суда о расторжении брака между обвиняемым и потерпевшей, вынесенное по заявлению последней", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230213/zhena-1851689071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика алтай, убийство, следственный комитет россии (ск рф)