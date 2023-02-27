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Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию - РИА Новости, 27.02.2023
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию
Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:03
2023-02-27T16:03
2023-02-27T16:03
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ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. Полеты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылет из Тюмени в 03:30, прибытие в Стамбул в 06:50. В пути пассажиры будут находиться 5 часов 20 минут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, стамбул, тюмень
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Тюмень
Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию
Авиакомпания Red Wings запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул