https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854619161.html

Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию

Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию - РИА Новости, 27.02.2023

Российская авиакомпания запускает прямой рейс из Сибири в Турцию

Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:03

2023-02-27T16:03

2023-02-27T16:03

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ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Авиакомпания Red Wings с 30 марта запускает еженедельный прямой рейс из Тюмени в Стамбул, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта Рощино. Полеты будут осуществляться по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылет из Тюмени в 03:30, прибытие в Стамбул в 06:50. В пути пассажиры будут находиться 5 часов 20 минут.

https://ria.ru/20230221/aeroflot-1853510429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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