https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854617502.html
В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам
В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам - РИА Новости, 27.02.2023
В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам
Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, заявил в понедельник президент... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:30
2023-02-27T15:30
2023-02-27T16:10
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210566_0:387:2870:2001_1920x0_80_0_0_1c806fd70598e113526721879136cea4.jpg
СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта. Что касается нового строительства в ранее застроенных зонах, то там будет запрещено возведение высотных домов. В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир. Новые дома будут высотой не более трех-четырех этажей", - заявил Эрдоган на брифинге в Адыямане.Он сообщил, что с 6 февраля число афтершоков превысило 10 тысяч.Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал ранее извлечь уроки из землетрясений 6 февраля и впредь возводить устойчивые дома. Министерство градостроительства и окружающей среды также заявило, что власти разрабатывают новые планы строительства в 11 затронутых стихией провинциях, согласно которым будет ограничено количество этажей в новых домах. Также рассматриваются варианты создания новых городов и принимаются решения по их расположению.На территории Турции расположены сразу несколько активных сейсмических разломов, которые становятся причиной землетрясений. В частности, на Восточно-Анатолийском разломе расположены сразу несколько населенных пунктов, оказавшихся под натиском стихии 6 февраля - Кахраманмараш, Малатья, Антакья и другие.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.
https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852210566_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_85bb1a6d7bbf60c1e12d75777f339f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
15:30 27.02.2023 (обновлено: 16:10 27.02.2023)
В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам
Эрдоган: в Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам
СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта. Что касается нового строительства в ранее застроенных зонах, то там будет запрещено возведение высотных домов. В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир. Новые дома будут высотой не более трех-четырех этажей", - заявил Эрдоган на брифинге в Адыямане.
Он сообщил, что с 6 февраля число афтершоков превысило 10 тысяч.
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал ранее извлечь уроки из землетрясений 6 февраля и впредь возводить устойчивые дома. Министерство градостроительства и окружающей среды также заявило, что власти разрабатывают новые планы строительства в 11 затронутых стихией провинциях, согласно которым будет ограничено количество этажей в новых домах. Также рассматриваются варианты создания новых городов и принимаются решения по их расположению.
На территории Турции расположены сразу несколько активных сейсмических разломов, которые становятся причиной землетрясений. В частности, на Восточно-Анатолийском разломе расположены сразу несколько населенных пунктов, оказавшихся под натиском стихии 6 февраля - Кахраманмараш
, Малатья, Антакья и другие.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия
.