https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854617502.html

В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам

В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам - РИА Новости, 27.02.2023

В Турции запретят строительство в районах, близких к сейсмическим разломам

Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, заявил в понедельник президент... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:30

2023-02-27T15:30

2023-02-27T16:10

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта. Что касается нового строительства в ранее застроенных зонах, то там будет запрещено возведение высотных домов. В марте мы приступим к возведению 30 тысяч квартир. Новые дома будут высотой не более трех-четырех этажей", - заявил Эрдоган на брифинге в Адыямане.Он сообщил, что с 6 февраля число афтершоков превысило 10 тысяч.Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп призвал ранее извлечь уроки из землетрясений 6 февраля и впредь возводить устойчивые дома. Министерство градостроительства и окружающей среды также заявило, что власти разрабатывают новые планы строительства в 11 затронутых стихией провинциях, согласно которым будет ограничено количество этажей в новых домах. Также рассматриваются варианты создания новых городов и принимаются решения по их расположению.На территории Турции расположены сразу несколько активных сейсмических разломов, которые становятся причиной землетрясений. В частности, на Восточно-Анатолийском разломе расположены сразу несколько населенных пунктов, оказавшихся под натиском стихии 6 февраля - Кахраманмараш, Малатья, Антакья и другие.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

https://ria.ru/20230226/ogni-1853773779.html

https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган