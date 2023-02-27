https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854515123.html
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе - РИА Новости, 27.02.2023
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе
В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
стамбул
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. Ссылаясь на министерство культуры и туризма страны, в ассоциации рассказали, что РФ лидирует по объему въездного потока в первый месяц нового года. Власти зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — это 19,95 процента от всего числа иностранных путешественников. На втором месте Болгария (167 тысяч, 8,33 процента), на третьем — Германия (почти 140 тысяч, 6,98 процента). "Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 109,2 процента, в Анталью – на 66 процентов", — также отметили в ассоциации. Отправляясь в Турции, больше всего наших сограждан летели в Стамбул. "Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов", — пояснили аналитики. Турпоток из РФ на курорты провинции Анталья в январе составил 71,8 тысячи визитов, или 25,6 процента.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
турция
стамбул
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184e33e5c74849fb4087b4b2ee1667b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул, анталья (провинция)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Стамбул, Анталья (провинция)
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе
АТОР: турпоток из России в Турцию в январе составил почти 280 тысяч человек