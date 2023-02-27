Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854515123.html
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе - РИА Новости, 27.02.2023
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе
В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:45
2023-02-27T10:45
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
стамбул
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_afc314340d2ae5870cc155fc21b29a7f.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. Ссылаясь на министерство культуры и туризма страны, в ассоциации рассказали, что РФ лидирует по объему въездного потока в первый месяц нового года. Власти зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — это 19,95 процента от всего числа иностранных путешественников. На втором месте Болгария (167 тысяч, 8,33 процента), на третьем — Германия (почти 140 тысяч, 6,98 процента). "Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 109,2 процента, в Анталью – на 66 процентов", — также отметили в ассоциации. Отправляясь в Турции, больше всего наших сограждан летели в Стамбул. "Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов", — пояснили аналитики. Турпоток из РФ на курорты провинции Анталья в январе составил 71,8 тысячи визитов, или 25,6 процента.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
турция
стамбул
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774808770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_184e33e5c74849fb4087b4b2ee1667b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул, анталья (провинция)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Стамбул, Анталья (провинция)
10:45 27.02.2023
 
В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе

АТОР: турпоток из России в Турцию в январе составил почти 280 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР.
Ссылаясь на министерство культуры и туризма страны, в ассоциации рассказали, что РФ лидирует по объему въездного потока в первый месяц нового года. Власти зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — это 19,95 процента от всего числа иностранных путешественников. На втором месте Болгария (167 тысяч, 8,33 процента), на третьем — Германия (почти 140 тысяч, 6,98 процента).
"Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 109,2 процента, в Анталью – на 66 процентов", — также отметили в ассоциации.
Отправляясь в Турции, больше всего наших сограждан летели в Стамбул. "Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов", — пояснили аналитики.
Турпоток из РФ на курорты провинции Анталья в январе составил 71,8 тысячи визитов, или 25,6 процента.
Девушка на Гранд-базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00Туризм
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)СтамбулАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала