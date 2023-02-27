https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854515123.html

В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе

В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе - РИА Новости, 27.02.2023

В АТОР рассказали, сколько россиян посетили Турцию в январе

В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:45

2023-02-27T10:45

2023-02-27T10:45

туризм

туризм

новости - туризм

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

стамбул

анталья (провинция)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Турции число туристов из России в январе выросло более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает АТОР. Ссылаясь на министерство культуры и туризма страны, в ассоциации рассказали, что РФ лидирует по объему въездного потока в первый месяц нового года. Власти зафиксировали 279,8 тысячи прибытий — это 19,95 процента от всего числа иностранных путешественников. На втором месте Болгария (167 тысяч, 8,33 процента), на третьем — Германия (почти 140 тысяч, 6,98 процента). "Российский турпоток в целом вырос на 108,5 процента, при этом количество прибытий россиян в Стамбул по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 109,2 процента, в Анталью – на 66 процентов", — также отметили в ассоциации. Отправляясь в Турции, больше всего наших сограждан летели в Стамбул. "Его доля в первом месяце года — почти две трети визитов — 182 тысячи, или 65 процентов", — пояснили аналитики. Турпоток из РФ на курорты провинции Анталья в январе составил 71,8 тысячи визитов, или 25,6 процента.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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стамбул

анталья (провинция)

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул, анталья (провинция)