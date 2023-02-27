https://ria.ru/20230227/trevoga-1854503709.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:30
2023-02-27T09:30
2023-02-27T11:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.По данным ведомства, сигнал прозвучал во всех регионах практически одновременно — около 8:25 (мск).Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
09:30 27.02.2023 (обновлено: 11:20 27.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога прозвучала на всей территории Украины