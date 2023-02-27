https://ria.ru/20230227/trevoga-1854474124.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.02.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлена в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T01:42
2023-02-27T01:42
2023-02-27T05:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на понедельник объявлена в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской области.
https://ria.ru/20230226/trevoga-1854459513.html
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украина, харьковская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев, В мире
01:42 27.02.2023 (обновлено: 05:19 27.02.2023)
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу