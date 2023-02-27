https://ria.ru/20230227/tramp-1854603020.html

СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз

СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз

Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:22

2023-02-27T14:22

2023-02-27T14:26

в мире

сша

дональд трамп

выборы

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом Fox News опроса. "Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43%, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28%",- говорится в сообщении телеканала. Третье и четвертое место в рейтинге заняли бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс, оба претендента получили по 7%. Согласно опросу, 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Однако только 37% из них хотят, чтобы он стал кандидатом от партии. За то, чтобы баллотировался "кто-то другой", выступили 53% опрошенных демократов. Опрос проводился среди 1006 респондентов в период с 19 по 22 февраля, погрешность составляет 4,5%.

https://ria.ru/20230225/kandidat-1854342794.html

https://ria.ru/20230223/tsennosti-1853920759.html

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, дональд трамп, выборы