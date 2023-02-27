14:22 27.02.2023 (обновлено: 14:26 27.02.2023)
СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз
Опрос Fox News: 43% голосующих на праймериз республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом Fox News опроса.
"Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43%, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28%",- говорится в сообщении телеканала. Третье и четвертое место в рейтинге заняли бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс, оба претендента получили по 7%.
Согласно опросу, 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Однако только 37% из них хотят, чтобы он стал кандидатом от партии. За то, чтобы баллотировался "кто-то другой", выступили 53% опрошенных демократов.
Опрос проводился среди 1006 респондентов в период с 19 по 22 февраля, погрешность составляет 4,5%.
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