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СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз - РИА Новости, 27.02.2023
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СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз
СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз
Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:22
2023-02-27T14:26
в мире
сша
дональд трамп
выборы
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом Fox News опроса. "Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43%, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28%",- говорится в сообщении телеканала. Третье и четвертое место в рейтинге заняли бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс, оба претендента получили по 7%. Согласно опросу, 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Однако только 37% из них хотят, чтобы он стал кандидатом от партии. За то, чтобы баллотировался "кто-то другой", выступили 53% опрошенных демократов. Опрос проводился среди 1006 респондентов в период с 19 по 22 февраля, погрешность составляет 4,5%.
https://ria.ru/20230225/kandidat-1854342794.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы
14:22 27.02.2023 (обновлено: 14:26 27.02.2023)
 
СМИ: более 40 процентов республиканцев поддерживают Трампа на праймериз

Опрос Fox News: 43% голосующих на праймериз республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года, свидетельствуют результаты проведенного телеканалом Fox News опроса.
"Голосующим на праймериз республиканцам зачитали список 15 объявленных и потенциальных кандидатов на выдвижение в 2024 году. Трамп возглавляет список с 43%, за ним (губернатор Флориды) Рон Десантис с 28%",- говорится в сообщении телеканала. Третье и четвертое место в рейтинге заняли бывший постпред при ООН Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс, оба претендента получили по 7%.
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Согласно опросу, 84% голосующих на праймериз из числа демократов одобряют деятельность нынешнего президента Джо Байдена. Однако только 37% из них хотят, чтобы он стал кандидатом от партии. За то, чтобы баллотировался "кто-то другой", выступили 53% опрошенных демократов.
Опрос проводился среди 1006 респондентов в период с 19 по 22 февраля, погрешность составляет 4,5%.
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