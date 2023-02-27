17:49 27.02.2023 (обновлено: 18:18 27.02.2023)
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении
Тихановского признали виновным в неповиновении требованиям администрации тюрьмы
Сергей Тихановский. Архивное фото
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, признан виновным в злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы, сообщается в понедельник на сайте генпрокуратуры республики.
Суд в белорусском Жодино 14 февраля приступил к рассмотрению нового уголовного дела против Тихановского. Оппозиционер обвинялся по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
"Суд Жодино постановил обвинительный приговор. Тихановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев 5 дней с отбыванием 2 лет 5 месяцев 18 дней в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное разбирательство состоялось в выездном судебном заседании в исправительного учреждения "Тюрьма №8" города Жодино. "Установлено, что обвиняемый, осужденный к 18 годам лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений, на основании постановления суда Октябрьского района Могилева в августе 2022 года переведен на тюремный режим на срок 3 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "при отбывании наказания в названном пенитенциарном учреждении Тихановский с августа по ноябрь 2022 года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения, в том числе нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников исправительного учреждения, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты, за что неоднократно подвергался взысканиям".
В ходе судебного следствия обвиняемый вину не признал, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет. Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы: организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбывания наказания в колонию в Могилеве. Позже его перевели на тюремный режим содержания.
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская обвиняется по десяти уголовным статьям. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В январе суд в Минске начал заочное рассмотрение ее уголовного дела.