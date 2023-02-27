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В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении - РИА Новости, 27.02.2023
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В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении - РИА Новости, 27.02.2023
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении
Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, признан виновным в злостном... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:49
2023-02-27T18:18
белоруссия
в мире
сергей тихановский
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, признан виновным в злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы, сообщается в понедельник на сайте генпрокуратуры республики.Суд в белорусском Жодино 14 февраля приступил к рассмотрению нового уголовного дела против Тихановского. Оппозиционер обвинялся по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет."Суд Жодино постановил обвинительный приговор. Тихановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев 5 дней с отбыванием 2 лет 5 месяцев 18 дней в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что судебное разбирательство состоялось в выездном судебном заседании в исправительного учреждения "Тюрьма №8" города Жодино. "Установлено, что обвиняемый, осужденный к 18 годам лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений, на основании постановления суда Октябрьского района Могилева в августе 2022 года переведен на тюремный режим на срок 3 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "при отбывании наказания в названном пенитенциарном учреждении Тихановский с августа по ноябрь 2022 года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения, в том числе нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников исправительного учреждения, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты, за что неоднократно подвергался взысканиям".В ходе судебного следствия обвиняемый вину не признал, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет. Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы: организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбывания наказания в колонию в Могилеве. Позже его перевели на тюремный режим содержания.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская обвиняется по десяти уголовным статьям. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В январе суд в Минске начал заочное рассмотрение ее уголовного дела.
https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html
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белоруссия, в мире, сергей тихановский
Белоруссия, В мире, Сергей Тихановский
17:49 27.02.2023 (обновлено: 18:18 27.02.2023)
 
В Белоруссии Тихановского признали виновным в еще одном преступлении

Тихановского признали виновным в неповиновении требованиям администрации тюрьмы

© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
Сергей Тихановский. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, признан виновным в злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы, сообщается в понедельник на сайте генпрокуратуры республики.
Суд в белорусском Жодино 14 февраля приступил к рассмотрению нового уголовного дела против Тихановского. Оппозиционер обвинялся по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 10:43
Структуры лидера белорусской оппозиции Тихановской признали экстремистскими
"Суд Жодино постановил обвинительный приговор. Тихановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. По совокупности приговоров ему определено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 9 месяцев 5 дней с отбыванием 2 лет 5 месяцев 18 дней в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии в условиях строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебное разбирательство состоялось в выездном судебном заседании в исправительного учреждения "Тюрьма №8" города Жодино. "Установлено, что обвиняемый, осужденный к 18 годам лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений, на основании постановления суда Октябрьского района Могилева в августе 2022 года переведен на тюремный режим на срок 3 года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "при отбывании наказания в названном пенитенциарном учреждении Тихановский с августа по ноябрь 2022 года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения, в том числе нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников исправительного учреждения, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты, за что неоднократно подвергался взысканиям".
В ходе судебного следствия обвиняемый вину не признал, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет. Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы: организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбывания наказания в колонию в Могилеве. Позже его перевели на тюремный режим содержания.
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская обвиняется по десяти уголовным статьям. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В январе суд в Минске начал заочное рассмотрение ее уголовного дела.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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