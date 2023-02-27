https://ria.ru/20230227/tekhnologii-1854595656.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям - РИА Новости, 27.02.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск учится у Китая новым технологиям. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:49

2023-02-27T13:49

2023-02-27T13:49

технологии

китай

белоруссия

минск

си цзиньпин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск учится у Китая новым технологиям. Пресс-служба белорусского лидера ранее сообщила, что Лукашенко совершит государственный визит в Китай 28 февраля - 2 марта. "Сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, которые нас интересуют. А это во всех отраслях: от биотехнологической сферы до обороны", - приводит слова белорусского президента китайское агентство Синьхуа. Лукашенко заявил, что в технологическом плане КНР продвинулась значительно. По его словам, в последние годы сотрудничество между Китаем и Белоруссией в области научно-технических инноваций непрерывно углубляется. "Мы ждем здесь (в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", созданном под Минском – ред.) большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных предприятий", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия изучала опыт Китая, и прежде всего опыт создания особых экономических зон. "Исходя из этого опыта, мы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе Китайско-белорусский индустриальный парк", - отметил президент. Лукашенко констатировал, что несмотря на пандемию и всякого рода кризисы и проблемы, "Великий камень" развивается. "В прошлом году 19 предприятий пришло в "Великий камень", - сказал президент. Согласно последней статистике, количество предприятий индустриального парка достигло 107, только с начала этого года в парк вошли семь новых предприятий. "Когда-то председатель Си Цзиньпин (председатель КНР – ред.) назвал "Великий камень" "жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути". Это не случайно", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия придает большое значение развитию китайско-белорусского индустриального парка и предоставляет множество преференций, в том числе освобождение от налогов. Как подчеркнул белорусский президент, это очень выгодно для бизнеса. Лукашенко заявил, что Белоруссия является машиностроительной страной, в настоящее время Белоруссия и Китай ведут диалог по промышленной политике.

https://ria.ru/20230221/partnerstvo-1853507479.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

https://ria.ru/20220915/partnery-1817108960.html

китай

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, белоруссия, минск, си цзиньпин, александр лукашенко