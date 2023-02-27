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Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям - РИА Новости, 27.02.2023
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Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям
Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям - РИА Новости, 27.02.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск учится у Китая новым технологиям. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:49
2023-02-27T13:49
технологии
китай
белоруссия
минск
си цзиньпин
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск учится у Китая новым технологиям. Пресс-служба белорусского лидера ранее сообщила, что Лукашенко совершит государственный визит в Китай 28 февраля - 2 марта. "Сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, которые нас интересуют. А это во всех отраслях: от биотехнологической сферы до обороны", - приводит слова белорусского президента китайское агентство Синьхуа. Лукашенко заявил, что в технологическом плане КНР продвинулась значительно. По его словам, в последние годы сотрудничество между Китаем и Белоруссией в области научно-технических инноваций непрерывно углубляется. "Мы ждем здесь (в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", созданном под Минском – ред.) большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных предприятий", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия изучала опыт Китая, и прежде всего опыт создания особых экономических зон. "Исходя из этого опыта, мы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе Китайско-белорусский индустриальный парк", - отметил президент. Лукашенко констатировал, что несмотря на пандемию и всякого рода кризисы и проблемы, "Великий камень" развивается. "В прошлом году 19 предприятий пришло в "Великий камень", - сказал президент. Согласно последней статистике, количество предприятий индустриального парка достигло 107, только с начала этого года в парк вошли семь новых предприятий. "Когда-то председатель Си Цзиньпин (председатель КНР – ред.) назвал "Великий камень" "жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути". Это не случайно", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия придает большое значение развитию китайско-белорусского индустриального парка и предоставляет множество преференций, в том числе освобождение от налогов. Как подчеркнул белорусский президент, это очень выгодно для бизнеса. Лукашенко заявил, что Белоруссия является машиностроительной страной, в настоящее время Белоруссия и Китай ведут диалог по промышленной политике.
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технологии, китай, белоруссия, минск, си цзиньпин, александр лукашенко
Технологии, Китай, Белоруссия, Минск, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко
13:49 27.02.2023
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям во всех сферах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск учится у Китая новым технологиям.
Пресс-служба белорусского лидера ранее сообщила, что Лукашенко совершит государственный визит в Китай 28 февраля - 2 марта.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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"Сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, которые нас интересуют. А это во всех отраслях: от биотехнологической сферы до обороны", - приводит слова белорусского президента китайское агентство Синьхуа.
Лукашенко заявил, что в технологическом плане КНР продвинулась значительно. По его словам, в последние годы сотрудничество между Китаем и Белоруссией в области научно-технических инноваций непрерывно углубляется. "Мы ждем здесь (в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", созданном под Минском – ред.) большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных предприятий", - сказал Лукашенко.
По его словам, Белоруссия изучала опыт Китая, и прежде всего опыт создания особых экономических зон. "Исходя из этого опыта, мы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе Китайско-белорусский индустриальный парк", - отметил президент.
Лукашенко констатировал, что несмотря на пандемию и всякого рода кризисы и проблемы, "Великий камень" развивается. "В прошлом году 19 предприятий пришло в "Великий камень", - сказал президент. Согласно последней статистике, количество предприятий индустриального парка достигло 107, только с начала этого года в парк вошли семь новых предприятий.
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"Когда-то председатель Си Цзиньпин (председатель КНР – ред.) назвал "Великий камень" "жемчужиной Экономического пояса Шелкового пути". Это не случайно", - сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия придает большое значение развитию китайско-белорусского индустриального парка и предоставляет множество преференций, в том числе освобождение от налогов. Как подчеркнул белорусский президент, это очень выгодно для бизнеса.
Лукашенко заявил, что Белоруссия является машиностроительной страной, в настоящее время Белоруссия и Китай ведут диалог по промышленной политике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября 2022, 19:48
Белоруссия и Китай договорились о всепогодном и всестороннем партнерстве
 
ТехнологииКитайБелоруссияМинскСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко
 
 
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