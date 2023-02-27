https://ria.ru/20230227/svyazi-1854586683.html

Опрос: большинство молдаван выступают против разрыва связей с Россией

Опрос: большинство молдаван выступают против разрыва связей с Россией - РИА Новости, 27.02.2023

Опрос: большинство молдаван выступают против разрыва связей с Россией

Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией, свидетельствуют данные соцопроса, которые... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:15

2023-02-27T13:15

2023-02-27T13:15

в мире

молдавия

россия

майя санду

содружество

евросоюз

снг

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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что правительство страны начало процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В свою очередь президент Молдавии Майя Санду высказалась за сохранение связей с Содружеством, так как речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По ее словам, нужно продолжать прагматичное сотрудничество с СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако президент Молдавии ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ. "Против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%", - заявил социолог Дору Петруци журналистам, представляя результаты исследования "Социально-политический барометр - февраль 2023 год". Опрос проводился с 6 по 23 февраля в 89 населенных пунктах страны. В нем приняли участие 1100 респондентов. Погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, содружество , евросоюз, снг