https://ria.ru/20230227/stroitelstvo-1854499773.html

Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов

Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов - РИА Новости, 27.02.2023

Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов

Столичные власти в 2022 году выдали разрешения на возведение 24 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:10

2023-02-27T09:10

2023-02-27T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2022 году выдали разрешения на возведение 24 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В прошлом году город выдал разрешения на строительство 24 объектов производственного назначения общей площадью свыше 295 тысяч квадратных метров. В результате в Москве появятся предприятия легкой, автомобилестроительной, химической, машиностроительной и других отраслей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что восемь разрешений на строительство выданы инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На площадях свыше 109 тысяч квадратных метров появятся предприятия по производству лекарств, строительных товаров, мясных изделий и другой продукции. На производствах будет создано свыше 500 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230222/moskva-1853606487.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)