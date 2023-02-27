Заммэра Ефимов: город одобрил строительство 24 производственных объектов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Столичные власти в 2022 году выдали разрешения на возведение 24 производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В прошлом году город выдал разрешения на строительство 24 объектов производственного назначения общей площадью свыше 295 тысяч квадратных метров. В результате в Москве появятся предприятия легкой, автомобилестроительной, химической, машиностроительной и других отраслей", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что восемь разрешений на строительство выданы инвесторам в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На площадях свыше 109 тысяч квадратных метров появятся предприятия по производству лекарств, строительных товаров, мясных изделий и другой продукции. На производствах будет создано свыше 500 новых рабочих мест.