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Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом - РИА Новости, 27.02.2023
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Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом
Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом - РИА Новости, 27.02.2023
Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом
Стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом - это возрождение старых методов колониализма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:57
2023-02-27T18:59
россия
алжир (провинция)
николай патрушев
в мире
запад
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом - это возрождение старых методов колониализма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Применяемая Западом стратегия удушения неугодных государств - не что иное, как возрождение старых методов колониализма, рухнувшего в середине ХХ века, в том числе благодаря усилиям Советского Союза", - сказал Патрушев "Российской газете" в ходе рабочей поездки в Алжир.Кроме того, по мнению Патрушева, современная политика Запада превратила Африку и Ближний Восток в один из самых нестабильных и "горячих" регионов мира."Последствия грубого вмешательства западников в дела региона мы видим и сегодня. В Северной Африке и на Ближнем Востоке сохраняются созданные ими очаги напряженности, такие, например, как в Ливии, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. Что в свою очередь способствует распространению там терроризма, оружия и наркотиков", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
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россия, алжир (провинция), николай патрушев, в мире, запад
Россия, Алжир (провинция), Николай Патрушев, В мире, Запад
18:57 27.02.2023 (обновлено: 18:59 27.02.2023)
 
Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом

Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран старыми методами колониализма

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом - это возрождение старых методов колониализма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Применяемая Западом стратегия удушения неугодных государств - не что иное, как возрождение старых методов колониализма, рухнувшего в середине ХХ века, в том числе благодаря усилиям Советского Союза", - сказал Патрушев "Российской газете" в ходе рабочей поездки в Алжир.
"Алжирский народ одним из первых сбросил колониальное ярмо и показал успешный пример борьбы за свою свободу. Алжирцы как никто другой понимают - какую бы форму колониализм ни принимал, он всегда несет зло", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Кроме того, по мнению Патрушева, современная политика Запада превратила Африку и Ближний Восток в один из самых нестабильных и "горячих" регионов мира.
"Последствия грубого вмешательства западников в дела региона мы видим и сегодня. В Северной Африке и на Ближнем Востоке сохраняются созданные ими очаги напряженности, такие, например, как в Ливии, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. Что в свою очередь способствует распространению там терроризма, оружия и наркотиков", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Эсватини
27 января, 02:02
Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке
 
РоссияАлжир (провинция)Николай ПатрушевВ миреЗапад
 
 
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