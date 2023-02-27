https://ria.ru/20230227/strategiya-1854690964.html

Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом

Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом - РИА Новости, 27.02.2023

Патрушев назвал стратегию удушения Западом неугодных стран колониализмом

Стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом - это возрождение старых методов колониализма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:57

2023-02-27T18:57

2023-02-27T18:59

россия

алжир (провинция)

николай патрушев

в мире

запад

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом - это возрождение старых методов колониализма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Применяемая Западом стратегия удушения неугодных государств - не что иное, как возрождение старых методов колониализма, рухнувшего в середине ХХ века, в том числе благодаря усилиям Советского Союза", - сказал Патрушев "Российской газете" в ходе рабочей поездки в Алжир.Кроме того, по мнению Патрушева, современная политика Запада превратила Африку и Ближний Восток в один из самых нестабильных и "горячих" регионов мира."Последствия грубого вмешательства западников в дела региона мы видим и сегодня. В Северной Африке и на Ближнем Востоке сохраняются созданные ими очаги напряженности, такие, например, как в Ливии, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. Что в свою очередь способствует распространению там терроризма, оружия и наркотиков", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741138.html

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алжир (провинция)

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россия, алжир (провинция), николай патрушев, в мире, запад