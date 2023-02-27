https://ria.ru/20230227/strakhi-1854543683.html

Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"

Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 27.02.2023

Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы"

У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство неполноценности — Полина считала себя случайным ребенком, стремилась добиться любви и признания от родителей. "Семья — это не навсегда" — так героиня думает до сих пор. Как изменить установку?

2023-02-27T12:00

2023-02-27T12:00

2023-02-27T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

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Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы" У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство неполноценности — Полина считала себя случайным ребенком, стремилась добиться любви и признания от родителей. "Семья — это не навсегда" — так героиня думает до сих пор. Как изменить установку? audio/mpeg

Чувствовала себя случайным ребенком в семье. "Страхи/Детские травмы" У Полины с детства была большая семья: мама, папа, две сводные сестры, брат, отчим и мачеха. Все в хороших отношениях. Однако в девочке развилось чувство неполноценности — Полина считала себя случайным ребенком, стремилась добиться любви и признания от родителей. "Семья — это не навсегда" — так героиня думает до сих пор. Как изменить установку? audio/mpeg

Историю героини Полины разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, аудио