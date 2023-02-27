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США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html
США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов
США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов - РИА Новости, 27.02.2023
США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов
Вашингтон, ведя войну с Россией на Украине, пытается решить несколько своих задач, в том числе использовать зону конфликта как полигон для испытания в бою новых РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:12
2023-02-27T13:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
китай
игорь моргулов
сша
в мире
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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон, ведя войну с Россией на Украине, пытается решить несколько своих задач, в том числе использовать зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао". "Ведя войну с Россией "до последнего украинца", Белый дом пытается решить сразу несколько задач. В их числе – отвлечение внимания своих граждан от серьезных внутренних проблем, обострившихся на фоне пандемии", - сказал Моргулов. Кроме того, дипломат отметил, что под видом помощи Киеву "Вашингтон осуществляет новые вливания денег в собственный ВПК, что по цепочке стимулирует рост целого ряда смежных отраслей, избавляется от устаревшего оружия, передавая его Украине, использует зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения". По его словам, Украина оказалась удобным инструментом для реализации целей однополярного миропорядка. "Российская Федерация стала сейчас первой мишенью США среди держав мирового уровня. Но политическая и экономическая война, называемая словом "сдерживание", развернута и против динамично и мирно развивающегося Китая, который, как и Россия, никому никогда не угрожал и стремится обеспечить для себя благоприятную внешнюю среду путем диалога, сотрудничества и дружбы", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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россия, украина, китай, игорь моргулов, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Китай, Игорь Моргулов, США, В мире
13:12 27.02.2023 (обновлено: 13:28 27.02.2023)
 
США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов

Посол Моргулов: США используют зону конфликта на Украине для испытания нового вооружения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон, ведя войну с Россией на Украине, пытается решить несколько своих задач, в том числе использовать зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао".
"Ведя войну с Россией "до последнего украинца", Белый дом пытается решить сразу несколько задач. В их числе – отвлечение внимания своих граждан от серьезных внутренних проблем, обострившихся на фоне пандемии", - сказал Моргулов.
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Кроме того, дипломат отметил, что под видом помощи Киеву "Вашингтон осуществляет новые вливания денег в собственный ВПК, что по цепочке стимулирует рост целого ряда смежных отраслей, избавляется от устаревшего оружия, передавая его Украине, использует зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения".
"Главная же цель США – сохранение гегемонии, усиление контроля над Европой, истощение и смена режимов в странах, проводящих независимую от Америки внешнюю и внутреннюю политику", - подчеркнул Моргулов.
По его словам, Украина оказалась удобным инструментом для реализации целей однополярного миропорядка.
"Российская Федерация стала сейчас первой мишенью США среди держав мирового уровня. Но политическая и экономическая война, называемая словом "сдерживание", развернута и против динамично и мирно развивающегося Китая, который, как и Россия, никому никогда не угрожал и стремится обеспечить для себя благоприятную внешнюю среду путем диалога, сотрудничества и дружбы", - отметил дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКитайИгорь МоргуловСШАВ мире
 
 
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