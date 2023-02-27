https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html

США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов

США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов - РИА Новости, 27.02.2023

США используют Украину для испытания нового вооружения, заявил Моргулов

Вашингтон, ведя войну с Россией на Украине, пытается решить несколько своих задач, в том числе использовать зону конфликта как полигон для испытания в бою новых РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:12

2023-02-27T13:12

2023-02-27T13:28

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон, ведя войну с Россией на Украине, пытается решить несколько своих задач, в том числе использовать зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао". "Ведя войну с Россией "до последнего украинца", Белый дом пытается решить сразу несколько задач. В их числе – отвлечение внимания своих граждан от серьезных внутренних проблем, обострившихся на фоне пандемии", - сказал Моргулов. Кроме того, дипломат отметил, что под видом помощи Киеву "Вашингтон осуществляет новые вливания денег в собственный ВПК, что по цепочке стимулирует рост целого ряда смежных отраслей, избавляется от устаревшего оружия, передавая его Украине, использует зону конфликта как полигон для испытания в бою новых видов вооружения". По его словам, Украина оказалась удобным инструментом для реализации целей однополярного миропорядка. "Российская Федерация стала сейчас первой мишенью США среди держав мирового уровня. Но политическая и экономическая война, называемая словом "сдерживание", развернута и против динамично и мирно развивающегося Китая, который, как и Россия, никому никогда не угрожал и стремится обеспечить для себя благоприятную внешнюю среду путем диалога, сотрудничества и дружбы", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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россия, украина, китай, игорь моргулов, сша, в мире