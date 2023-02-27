https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854606205.html

ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023

ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:36

2023-02-27T14:36

2023-02-27T14:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

луганская народная республика

киев

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской народной республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман первый и Синьковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, луганская народная республика, киев