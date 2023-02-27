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ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023
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https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854606205.html
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:36
2023-02-27T14:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской народной республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман первый и Синьковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html
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россия, безопасность, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Киев
14:36 27.02.2023 (обновлено: 14:42 27.02.2023)
 
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

За сутки Киев потерял до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской народной республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман первый и Синьковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - отметили в министерстве.
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