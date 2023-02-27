14:36 27.02.2023 (обновлено: 14:42 27.02.2023)
ВСУ потеряли до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
За сутки Киев потерял до 210 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 210 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новосёловское Луганской народной республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман первый и Синьковка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - отметили в министерстве.