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Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854578752.html
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Украинские войска постоянно пытаются контратаковать на угледарском направлении в Донецкой Народной республике, но все атаки отбиваются, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:53
2023-02-27T12:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска постоянно пытаются контратаковать на угледарском направлении в Донецкой Народной республике, но все атаки отбиваются, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Немаловажно угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин отметил, что российские подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первой возможности стараются улучшить свои позиции.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
12:53 27.02.2023
 
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска постоянно пытаются контратаковать на угледарском направлении в Донецкой Народной республике, но все атаки отбиваются, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Немаловажно угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные", - сказал он в эфире "Россия 24".
Пушилин отметил, что российские подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первой возможности стараются улучшить свои позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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