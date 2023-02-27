https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854578752.html
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Украинские войска постоянно пытаются контратаковать на угледарском направлении в Донецкой Народной республике, но все атаки отбиваются, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:53
2023-02-27T12:53
2023-02-27T12:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска постоянно пытаются контратаковать на угледарском направлении в Донецкой Народной республике, но все атаки отбиваются, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. "Немаловажно угледарское направление. Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, пытается отбить позиции, ранее потерянные", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин отметил, что российские подразделения достаточно успешно в сложных условиях выдерживают контратаки противника и при первой возможности стараются улучшить свои позиции.
https://ria.ru/20230227/damba-1854570148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин заявил о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении