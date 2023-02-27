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Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/spetsnaz-1854514125.html
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:59
2023-02-27T09:59
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по случаю Дня Сил специальных операций. "В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - говорится в поздравлении Шойгу, которого цитирует Минобороны. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - отметил министр. Шойгу добавил, что этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. По его словам, сегодня ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите российского государства. "Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета!" - подытожил Шойгу.
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
09:59 27.02.2023
 
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине

Министр обороны Шойгу: спецназ на Украине достигает поставленных руководством России целей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по случаю Дня Сил специальных операций.
"В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - говорится в поздравлении Шойгу, которого цитирует Минобороны.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - отметил министр.
Шойгу добавил, что этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.
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09:06Специальная военная операция на Украине
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
По его словам, сегодня ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите российского государства.
"Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета!" - подытожил Шойгу.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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