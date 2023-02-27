https://ria.ru/20230227/spetsnaz-1854514125.html
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:59
2023-02-27T09:59
2023-02-27T09:59
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по случаю Дня Сил специальных операций. "В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - говорится в поздравлении Шойгу, которого цитирует Минобороны. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - отметил министр. Шойгу добавил, что этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. По его словам, сегодня ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите российского государства. "Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета!" - подытожил Шойгу.
https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине
Министр обороны Шойгу: спецназ на Украине достигает поставленных руководством России целей
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил
в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по случаю Дня Сил специальных операций.
"В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - говорится в поздравлении Шойгу, которого цитирует Минобороны.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - отметил министр.
Шойгу добавил, что этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане
, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе
и в Сирийской Арабской Республике.
По его словам, сегодня ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите российского государства.
"Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета!" - подытожил Шойгу.