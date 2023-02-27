https://ria.ru/20230227/spetsnaz-1854514125.html

Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине

Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Шойгу отметил героизм военнослужащих спецназа на Украине

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:59

2023-02-27T09:59

2023-02-27T09:59

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) России в ходе СВО проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей, заявил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по случаю Дня Сил специальных операций. "В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели", - говорится в поздравлении Шойгу, которого цитирует Минобороны. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником! Благодарю за самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - отметил министр. Шойгу добавил, что этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. По его словам, сегодня ССО представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите российского государства. "Уверен, что Силы специальных операций и впредь будут прочно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета!" - подытожил Шойгу.

https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество