https://ria.ru/20230227/spasateli-1854649677.html

В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших

В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших - РИА Новости, 27.02.2023

В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших

Спасатели смогли извлечь 32 человек живыми из-под завалов после землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:54

2023-02-27T16:54

2023-02-27T16:54

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Спасатели смогли извлечь 32 человек живыми из-под завалов после землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее Сезер сообщил об одном погибшем и 69 раненых. "Спасены 32 человека из-под завалов. Поисково-спасательные операции продолжаются на обломках двух зданий", - цитирует Сезера телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20230227/turtsiya-1854617502.html

турция

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция