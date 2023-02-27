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В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших - РИА Новости, 27.02.2023
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В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших
В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших - РИА Новости, 27.02.2023
В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших
Спасатели смогли извлечь 32 человек живыми из-под завалов после землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:54
2023-02-27T16:54
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Спасатели смогли извлечь 32 человек живыми из-под завалов после землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее Сезер сообщил об одном погибшем и 69 раненых. "Спасены 32 человека из-под завалов. Поисково-спасательные операции продолжаются на обломках двух зданий", - цитирует Сезера телеканал TRT Haber.
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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция
16:54 27.02.2023
 
В турецкой Малатье спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших

Спасатели извлекли из-под завалов 32 выживших после землетрясения в турецкой Малатье

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Спасатели смогли извлечь 32 человек живыми из-под завалов после землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек.
Ранее Сезер сообщил об одном погибшем и 69 раненых.
"Спасены 32 человека из-под завалов. Поисково-спасательные операции продолжаются на обломках двух зданий", - цитирует Сезера телеканал TRT Haber.
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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