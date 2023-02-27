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Спасатели 25 поисковых станций следят за безопасностью на Москве-реке - РИА Новости, 27.02.2023
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Спасатели 25 поисковых станций следят за безопасностью на Москве-реке
Спасатели 25 поисковых станций следят за безопасностью на Москве-реке - РИА Новости, 27.02.2023
Спасатели 25 поисковых станций следят за безопасностью на Москве-реке
Сотрудники 25 поисково-спасательных станций следят за безопасностью на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:15
2023-02-27T15:15
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москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники 25 поисково-спасательных станций следят за безопасностью на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сотрудники 25 поисково-спасательных станций следят за безопасностью на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что зимой водоемы замерзают неравномерно: крепкий лед толщиной более 20 сантиметров через несколько метров может смениться тонкой коркой. А с наступлением оттепели лед меняет структуру, становится более рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая. Уточняется, что ежедневно столичные водоемы патрулируют до 70 спасателей. Они беседуют с горожанами и следят за тем, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых. На вооружении – суда на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазный автомобиль, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические "удочки". "На водоемах дежурят больше 20 спасательных судов на воздушной подушке. Среди них уникальная аэролодка "Север-650К", которая развивает скорость почти в 2 раза больше, чем другие суда на воздушной подушке", - добавили в сообщении. Москвичам напомнили, что с каждым днем лед на столичных водоемах будет становиться все тоньше. Необходимо внимательно следить за детьми и животными.
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городское хозяйство москвы, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:15 27.02.2023
 

Спасатели 25 поисковых станций следят за безопасностью на Москве-реке

© РИА Новости / Михаил Мордасов  / Перейти в медиабанкКатер на воздушной подушке МАРС-700
Катер на воздушной подушке МАРС-700 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Катер на воздушной подушке МАРС-700
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники 25 поисково-спасательных станций следят за безопасностью на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сотрудники 25 поисково-спасательных станций следят за безопасностью на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах столицы", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что зимой водоемы замерзают неравномерно: крепкий лед толщиной более 20 сантиметров через несколько метров может смениться тонкой коркой. А с наступлением оттепели лед меняет структуру, становится более рыхлым и пористым. Выход на него может стать причиной несчастного случая.
Уточняется, что ежедневно столичные водоемы патрулируют до 70 спасателей. Они беседуют с горожанами и следят за тем, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых. На вооружении – суда на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазный автомобиль, устройства спасения из ледяной полыньи, телескопические "удочки".
"На водоемах дежурят больше 20 спасательных судов на воздушной подушке. Среди них уникальная аэролодка "Север-650К", которая развивает скорость почти в 2 раза больше, чем другие суда на воздушной подушке", - добавили в сообщении.
Москвичам напомнили, что с каждым днем лед на столичных водоемах будет становиться все тоньше. Необходимо внимательно следить за детьми и животными.
На берегу Большого Новодевичьего пруда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 13:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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