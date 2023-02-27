https://ria.ru/20230227/sotsobekty-1854657536.html
Госкредиты помогут строительству новых соцобъектов в Липецкой области
Госкредиты помогут строительству новых соцобъектов в Липецкой области - РИА Новости, 27.02.2023
Госкредиты помогут строительству новых соцобъектов в Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил рассмотреть возможность использования казначейского кредитования для начала досрочного строительства важных... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:08
2023-02-27T17:08
2023-02-27T17:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил рассмотреть возможность использования казначейского кредитования для начала досрочного строительства важных социальных объектов в регионе, сообщили в региональном правительстве.Как отмечается в сообщении, благодаря этому инструменту к возведению детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов в Липецкой области можно будет приступить уже в этом году, а не в следующем. Артамонов привел пример эффективности использования подобных инструментов кредитования в Липецкой области.Так, по словам губернатора, на средства инфраструктурного бюджетного кредита в новом микрорайоне Усмани уже построен водопровод. В рамках одобренного лимита в размере 3,6 миллиона рублей планируется реализация ещё ряда проектов. В областном центре уже стартовало возведение двух детских садов, предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Чёрная слобода" построят сети электроснабжения."Это отличный механизм для модернизации сферы ЖКХ и комплексного развития территорий. Считаю, что необходимо сделать акцент на обновлении инженерных сетей. Нужно усилить работу по выявлению проблемных зон и точек роста, обсудить инвестиционные планы, провести встречи с ресурсными организациями и рассмотреть новые варианты применения инфраструктурного бюджетного кредитования", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20230217/sotsproekty-1852713739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил рассмотреть возможность использования казначейского кредитования для начала досрочного строительства важных социальных объектов в регионе, сообщили в региональном правительстве.
Как отмечается в сообщении, благодаря этому инструменту к возведению детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов в Липецкой области можно будет приступить уже в этом году, а не в следующем. Артамонов привел пример эффективности использования подобных инструментов кредитования в Липецкой области.
Так, по словам губернатора, на средства инфраструктурного бюджетного кредита в новом микрорайоне Усмани
уже построен водопровод. В рамках одобренного лимита в размере 3,6 миллиона рублей планируется реализация ещё ряда проектов. В областном центре уже стартовало возведение двух детских садов, предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений для детей. В Ельце
при комплексном развитии территории микрорайона "Чёрная слобода" построят сети электроснабжения.
"Это отличный механизм для модернизации сферы ЖКХ и комплексного развития территорий. Считаю, что необходимо сделать акцент на обновлении инженерных сетей. Нужно усилить работу по выявлению проблемных зон и точек роста, обсудить инвестиционные планы, провести встречи с ресурсными организациями и рассмотреть новые варианты применения инфраструктурного бюджетного кредитования", – сказал губернатор.