https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854621974.html
Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб
Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб - РИА Новости, 27.02.2023
Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Алжир обсудил с местными силовиками вопросы взаимодействия обеих стран по линии РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:44
2023-02-27T15:44
2023-02-27T16:00
николай патрушев
россия
алжир (провинция)
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Алжир обсудил с местными силовиками вопросы взаимодействия обеих стран по линии правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Николай Патрушев провел встречи с начальником Генштаба Алжира Саидос Шенегрихой и Генеральным директором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Михеном Джеббаром. Обсуждены вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также иные вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Патрушев регулярно встречается с коллегами из Алжира. В апреле 2022 года в Москве прошли российско-алжирские консультации по безопасности. Тогда стороны, в частности, наметили планы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности.
https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853517308.html
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николай патрушев, россия, алжир (провинция), москва
Николай Патрушев, Россия, Алжир (провинция), Москва
15:44 27.02.2023 (обновлено: 16:00 27.02.2023)
Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб
Секретарь Совбеза Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб