https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854621974.html

Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб

Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб - РИА Новости, 27.02.2023

Патрушев обсудил сотрудничество России и Алжира по линии спецслужб

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Алжир обсудил с местными силовиками вопросы взаимодействия обеих стран по линии РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:44

2023-02-27T15:44

2023-02-27T16:00

николай патрушев

россия

алжир (провинция)

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Алжир обсудил с местными силовиками вопросы взаимодействия обеих стран по линии правоохранительных органов и спецслужб, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "Николай Патрушев провел встречи с начальником Генштаба Алжира Саидос Шенегрихой и Генеральным директором Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Михеном Джеббаром. Обсуждены вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также иные вопросы российско-алжирского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Патрушев регулярно встречается с коллегами из Алжира. В апреле 2022 года в Москве прошли российско-алжирские консультации по безопасности. Тогда стороны, в частности, наметили планы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности.

https://ria.ru/20230221/sotrudnichestvo-1853517308.html

россия

алжир (провинция)

москва

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николай патрушев, россия, алжир (провинция), москва