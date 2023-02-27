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Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 27.02.2023
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Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество
Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 27.02.2023
Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:00
2023-02-27T15:00
иран
газпром
экономика
цены на нефть
россия
алексей миллер
казем джалали
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания."Cостоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы энергетического сотрудничества", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.В сообщении также говорится, что в июле "Газпромом" и National Iranian Oil Company был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром".
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иран, газпром, экономика, цены на нефть, россия, алексей миллер, казем джалали
Иран, Газпром, Экономика, Цены на нефть, Россия, Алексей Миллер, Казем Джалали
15:00 27.02.2023
 
Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество

Глава "Газпрома" Миллер обсудил с послом Ирана Джалали энергетическое сотрудничество

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания.
"Cостоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы энергетического сотрудничества", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
В сообщении также говорится, что в июле "Газпромом" и National Iranian Oil Company был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром".
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ИранГазпромЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлексей МиллерКазем Джалали
 
 
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