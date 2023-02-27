https://ria.ru/20230227/sotrudnichestvo-1854610145.html

Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество

Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество - РИА Новости, 27.02.2023

Миллер обсудил с послом Ирана энергетическое сотрудничество

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:00

2023-02-27T15:00

2023-02-27T15:00

иран

газпром

экономика

цены на нефть

россия

алексей миллер

казем джалали

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания."Cостоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы энергетического сотрудничества", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.В сообщении также говорится, что в июле "Газпромом" и National Iranian Oil Company был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром".

https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

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иран, газпром, экономика, цены на нефть, россия, алексей миллер, казем джалали