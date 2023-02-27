https://ria.ru/20230227/siyanie-1854516549.html

Жители Калининграда увидели редкое погодное явление

Жители Калининграда увидели редкое погодное явление - РИА Новости, 27.02.2023

Жители Калининграда увидели редкое погодное явление

Калининградцы в ночь на понедельник стали свидетелями необычного для средней полосы полярного сияния, фото появившегося в небе на севере области яркого свечения РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:12

2023-02-27T10:12

2023-02-27T10:12

калининград

погода

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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Калининградцы в ночь на понедельник стали свидетелями необычного для средней полосы полярного сияния, фото появившегося в небе на севере области яркого свечения опубликовало сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области" в "ВКонтакте". "В настоящий момент ясное небо присутствует в центральной и северо-западной части области (Полесский, Неманский, Гвардейский, Черняховский, Зеленоградский район). Дугу можно наблюдать в северной части горизонта невооруженным глазом", - говорится в публикации. Сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области" разместило у себя на странице "ВКонтакте" фотографии необычного свечения, где на фоне тёмного неба видны яркие полосы зеленого и розового цвета. Специалисты сообщества отметили, что причиной этого редкого для региона средней полосы явления стала сильная магнитная буря. "Интенсивное полярное сияние наблюдается прямо сейчас в северном полушарии после "прилета" сильного геомагнитного возмущения от Солнца", - пояснили авторы сообщения. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля. Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года. Ученые назвали этот всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017 года. К середине января этот период завершился, ученые связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

калининград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, погода