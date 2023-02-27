https://ria.ru/20230227/siyanie-1854516549.html
Жители Калининграда увидели редкое погодное явление
Жители Калининграда увидели редкое погодное явление - РИА Новости, 27.02.2023
Жители Калининграда увидели редкое погодное явление
Калининградцы в ночь на понедельник стали свидетелями необычного для средней полосы полярного сияния, фото появившегося в небе на севере области яркого свечения РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:12
2023-02-27T10:12
2023-02-27T10:12
калининград
погода
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Калининградцы в ночь на понедельник стали свидетелями необычного для средней полосы полярного сияния, фото появившегося в небе на севере области яркого свечения опубликовало сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области" в "ВКонтакте". "В настоящий момент ясное небо присутствует в центральной и северо-западной части области (Полесский, Неманский, Гвардейский, Черняховский, Зеленоградский район). Дугу можно наблюдать в северной части горизонта невооруженным глазом", - говорится в публикации. Сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области" разместило у себя на странице "ВКонтакте" фотографии необычного свечения, где на фоне тёмного неба видны яркие полосы зеленого и розового цвета. Специалисты сообщества отметили, что причиной этого редкого для региона средней полосы явления стала сильная магнитная буря. "Интенсивное полярное сияние наблюдается прямо сейчас в северном полушарии после "прилета" сильного геомагнитного возмущения от Солнца", - пояснили авторы сообщения. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля. Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года. Ученые назвали этот всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017 года. К середине января этот период завершился, ученые связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, погода
Жители Калининграда увидели редкое погодное явление
Жители Калининграда стали свидетелями редкого для средней полосы полярного сияния
КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости.
Калининградцы в ночь на понедельник стали свидетелями необычного для средней полосы полярного сияния, фото появившегося в небе на севере области яркого свечения опубликовало сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области
" в "ВКонтакте".
"В настоящий момент ясное небо присутствует в центральной и северо-западной части области (Полесский, Неманский, Гвардейский, Черняховский, Зеленоградский район). Дугу можно наблюдать в северной части горизонта невооруженным глазом", - говорится в публикации.
Сообщество "Погода и метеоявления в Калининградской области" разместило у себя на странице "ВКонтакте" фотографии необычного свечения, где на фоне тёмного неба видны яркие полосы зеленого и розового цвета. Специалисты сообщества отметили, что причиной этого редкого для региона средней полосы явления стала сильная магнитная буря.
"Интенсивное полярное сияние наблюдается прямо сейчас в северном полушарии после "прилета" сильного геомагнитного возмущения от Солнца", - пояснили авторы сообщения.
Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля. Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года. Ученые назвали этот всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017 года. К середине января этот период завершился, ученые связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу.