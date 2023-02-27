https://ria.ru/20230227/siriya-1854664032.html

В Сирии поблагодарили страны за помощь после землетрясения

В Сирии поблагодарили страны за помощь после землетрясения - РИА Новости, 27.02.2023

В Сирии поблагодарили страны за помощь после землетрясения

В Сирию прибыли 244 самолета с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, сообщил РИА Новости заместитель министра местного самоуправления и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:25

2023-02-27T17:25

2023-02-27T17:25

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 27 фев — РИА Новости. В Сирию прибыли 244 самолета с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, сообщил РИА Новости заместитель министра местного самоуправления и окружающей среды Сирии Моатаз Каттан. "На данный момент в Сирию прибыли 244 самолета с гуманитарной помощью в дополнение к колоннам с гуманитарной помощью, которые пересекли сухопутную границу для помощи в ликвидации последствий землетрясения", — сказал Каттан. Он поблагодарил все арабские и международные страны, оказавшие помощь Сирии в борьбе со стихийным бедствием с первых минут. При этом он отметил, что сирийские власти на фоне последствий землетрясения сталкиваются с серьезными вызовами, которые требуют поддержки, учитывая возможности сирийского государства после 12-летней войны. "Мы имеем право запросить поддержку стран мира, и долг этих стран — поддержать нас в этих трудных обстоятельствах. Нам нужна поддержка в обеспечении жильем тех, кто потерял свои дома", - добавил Каттан.

https://ria.ru/20230227/gospital-1854566032.html

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html

сирия

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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии