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СМИ: Британия и ЕС согласовали новую сделку по североирландскому протоколу - РИА Новости, 27.02.2023
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СМИ: Британия и ЕС согласовали новую сделку по североирландскому протоколу
СМИ: Британия и ЕС согласовали новую сделку по североирландскому протоколу - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: Британия и ЕС согласовали новую сделку по североирландскому протоколу
Великобритания и Европейский союз согласовали новую сделку по торговым отношениям в рамках североирландского протокола после Brexit, сообщает телеканал Sky News РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:03
2023-02-27T18:03
в мире
великобритания
еврокомиссия
евросоюз
северная ирландия
риши сунак
урсула фон дер ляйен
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великобритания и Европейский союз согласовали новую сделку по торговым отношениям в рамках североирландского протокола после Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве. "Соглашение было достигнуто. Сделка заключена", - приводит телеканал слова источника. В понедельник британский премьер Риши Сунак встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Виндзоре для обсуждения деталей сделки. В марте Еврокомиссия сообщала о начале процедуры разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Сообщалось, что ЕК направила Британии письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС. Великобритания объявила о продлении до октября срока действия упрощенного режима проверок товаров британских супермаркетов и других компаний, ведущих торговую деятельность в Северной Ирландии. Этим остался недоволен ЕС, поскольку, согласно североирландскому протоколу, регион остается в составе единого рынка товаров, а, следовательно, товары, прибывающие из Великобритании, должны проходить европейские процедуры контроля. Британия аргументировала свое решение желанием не допустить появления в североирландских продовольственных магазинах пустых полок. Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, и 1 января 2021-го завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать, однако в предварительном формате, договор о торговле и сотрудничестве.
https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html
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в мире, великобритания, еврокомиссия, евросоюз, северная ирландия, риши сунак, урсула фон дер ляйен, экономика
В мире, Великобритания, Еврокомиссия, Евросоюз, Северная Ирландия, Риши Сунак, Урсула фон дер Ляйен, Экономика
18:03 27.02.2023
 
СМИ: Британия и ЕС согласовали новую сделку по североирландскому протоколу

Sky News: Британия и ЕС согласовали новую сделку по торговым отношениям после Brexit

© AP Photo / Alberto PezzaliНадпись Brexit
Надпись Brexit - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Надпись Brexit. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великобритания и Европейский союз согласовали новую сделку по торговым отношениям в рамках североирландского протокола после Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.
"Соглашение было достигнуто. Сделка заключена", - приводит телеканал слова источника.
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В понедельник британский премьер Риши Сунак встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Виндзоре для обсуждения деталей сделки.
В марте Еврокомиссия сообщала о начале процедуры разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Сообщалось, что ЕК направила Британии письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС.
Великобритания объявила о продлении до октября срока действия упрощенного режима проверок товаров британских супермаркетов и других компаний, ведущих торговую деятельность в Северной Ирландии. Этим остался недоволен ЕС, поскольку, согласно североирландскому протоколу, регион остается в составе единого рынка товаров, а, следовательно, товары, прибывающие из Великобритании, должны проходить европейские процедуры контроля. Британия аргументировала свое решение желанием не допустить появления в североирландских продовольственных магазинах пустых полок.
Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, и 1 января 2021-го завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать, однако в предварительном формате, договор о торговле и сотрудничестве.
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