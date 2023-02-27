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Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались - РИА Новости, 27.02.2023
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Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались
Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались - РИА Новости, 27.02.2023
Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались
Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты, а заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T06:32
2023-02-27T06:32
украина
россия
киев
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты, а заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Срок действия сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов. "Нет, конкретные сроки сейчас не обсуждались, различные варианты имеются. Сейчас идет очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма", - сообщил собеседник агентства. Комментируя намерения официального Киева о том, чтобы продлить соглашение на год, источник отметил, что "пока рано говорить о сроках". "Повторяю, мы сейчас не на том этапе. Это различные инициативы, озвученные сторонами. Все решится за столом переговоров после обсуждения всех деталей и разногласий", - отметил он. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявляли, что "таких возражений не поступило", одновременно отмечая, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230222/sdelka-1853700740.html
https://ria.ru/20230217/zerno-1852759946.html
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украина, россия, киев, оон, зерновая сделка
Украина, Россия, Киев, ООН, зерновая сделка
06:32 27.02.2023
 
Источник: конкретные сроки по продлению зерновой сделки не обсуждались

Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Конкретные сроки по продлению зерновой сделки пока не обсуждались, есть различные варианты, а заявления, озвученные в прессе, пока лишь являются инициативами сторон, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Срок действия сделки завершается 18 марта. Украина хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить больше украинских портов.
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В Киеве заявили о желании продлить зерновую сделку
"Нет, конкретные сроки сейчас не обсуждались, различные варианты имеются. Сейчас идет очень сложный процесс, обсуждение деталей дальнейшей работы механизма", - сообщил собеседник агентства.
Комментируя намерения официального Киева о том, чтобы продлить соглашение на год, источник отметил, что "пока рано говорить о сроках". "Повторяю, мы сейчас не на том этапе. Это различные инициативы, озвученные сторонами. Все решится за столом переговоров после обсуждения всех деталей и разногласий", - отметил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявляли, что "таких возражений не поступило", одновременно отмечая, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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МИД выразил удивление уверенностью ООН в продлении зерновой сделки
 
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