https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854703843.html
Постпредство России при ЕС спрогнозировало эффект от нового пакета санкций
Постпредство России при ЕС спрогнозировало эффект от нового пакета санкций - РИА Новости, 27.02.2023
Постпредство России при ЕС спрогнозировало эффект от нового пакета санкций
Эффект десятого пакета санкций ЕС против РФ будет ограниченными, российские компании и банки подготовились к рестрикциям, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:50
2023-02-27T19:50
2023-02-27T20:04
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Эффект десятого пакета санкций ЕС против РФ будет ограниченными, российские компании и банки подготовились к рестрикциям, заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов."На практике эти меры мало что меняют. Ведь цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных ограничений, то есть сейчас эти ограничения закрепили статус-кво. Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы, поэтому эффект десятого пакета, я думаю, можно считать достаточно ограниченным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что ограничения на транзит ряда товаров через территорию РФ ударит по Евросоюзу, ему придется искать иные пути для поставок, это также является давлением на третьи страны.По его словам, каждый новый пакет санкций ЕС выполняет задачу "доведения до ума" тех санкций, которые Евросоюз принимает в предыдущем пакете, таким образом он пытается "сделать работу над собственными ошибками и собственными недочетами".Логвинов также отметил, что задержка в принятии десятого пакета санкций "пошла на пользу тем, кто выступал в пользу ужесточения рестрикций", потому что их требования были зафиксированы в итоговом заявлении "семерки"."Это означает, что, когда будет вестись работа над следующим еэсовским пакетом, то уже все будут показывать пальцем на то, что заложено в итоговом заявлении "семерки". И уже тем странам, которые по разным причинам все-таки держались и выступили за то, чтобы какие-то положения не вошли в десятый пакет санкций, им уже в следующий раз будет сложнее держать удар, и в общем-то их будут заставлять ориентироваться на "семерку", - пояснил дипломат.ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854295140.html
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, еврокомиссия
Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, В мире, Еврокомиссия
19:50 27.02.2023 (обновлено: 20:04 27.02.2023)
Постпредство России при ЕС спрогнозировало эффект от нового пакета санкций
Постпредство России при ЕС: эффект от десятого пакета санкций будет ограниченным
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Эффект десятого пакета санкций ЕС против РФ будет ограниченными, российские компании и банки подготовились к рестрикциям, заявил
исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
"На практике эти меры мало что меняют. Ведь цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных ограничений, то есть сейчас эти ограничения закрепили статус-кво. Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы, поэтому эффект десятого пакета, я думаю, можно считать достаточно ограниченным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что ограничения на транзит ряда товаров через территорию РФ ударит по Евросоюзу, ему придется искать иные пути для поставок, это также является давлением на третьи страны.
По его словам, каждый новый пакет санкций ЕС выполняет задачу "доведения до ума" тех санкций, которые Евросоюз принимает в предыдущем пакете, таким образом он пытается "сделать работу над собственными ошибками и собственными недочетами".
Логвинов также отметил, что задержка в принятии десятого пакета санкций "пошла на пользу тем, кто выступал в пользу ужесточения рестрикций", потому что их требования были зафиксированы в итоговом заявлении "семерки".
"Это означает, что, когда будет вестись работа над следующим еэсовским пакетом, то уже все будут показывать пальцем на то, что заложено в итоговом заявлении "семерки". И уже тем странам, которые по разным причинам все-таки держались и выступили за то, чтобы какие-то положения не вошли в десятый пакет санкций, им уже в следующий раз будет сложнее держать удар, и в общем-то их будут заставлять ориентироваться на "семерку", - пояснил дипломат.
ЕС 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии
оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.