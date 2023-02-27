https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854487920.html
Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России
Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России - РИА Новости, 27.02.2023
Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T07:23
2023-02-27T07:23
2023-02-27T09:32
санкции в отношении россии
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петер сийярто
россия
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ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России."Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции", - сказал Сийярто, имея в виду введенный недавно 10-й пакет санкций Евросоюза.По его словам, некоторые государства-члены Европейского Союза "отчаянно предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома", против партнеров "Росатома", руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС"."Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры. На этот раз, что касается 10-го пакета, были очень сильные попытки ввести санкции на атомную энергетику, но мы упорно держались и не допустили этого", - добавил Сийярто.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html
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"То, с чем никогда не согласимся": глава МИД Венгрии о санкциях против атомной отрасли РФ
Глава венгерского МИД Сийярто рассказал РИА Новости о действиях Будапешта, если ЕС попытается ввести санкции против атомной отрасли России
2023-02-27T07:23
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкции в отношении россии, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, россия
Санкции в отношении России, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Петер Сийярто, Россия
07:23 27.02.2023 (обновлено: 09:32 27.02.2023)
Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России
Глава МИД Венгрии Сийярто спрогнозировал санкции ЕС против атомного сектора России
ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России.
"Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции", - сказал Сийярто, имея в виду введенный недавно 10-й пакет санкций Евросоюза.
По его словам, некоторые государства-члены Европейского Союза "отчаянно предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома
", против партнеров "Росатома", руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС".
"Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры. На этот раз, что касается 10-го пакета, были очень сильные попытки ввести санкции на атомную энергетику, но мы упорно держались и не допустили этого", - добавил Сийярто.
ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.