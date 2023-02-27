https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854487920.html

Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России - РИА Новости, 27.02.2023

Глава МИД Венгрии спрогнозировал расширение санкций ЕС против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:23

2023-02-27T07:23

2023-02-27T09:32

санкции в отношении россии

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петер сийярто

россия

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ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России."Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции", - сказал Сийярто, имея в виду введенный недавно 10-й пакет санкций Евросоюза.По его словам, некоторые государства-члены Европейского Союза "отчаянно предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома", против партнеров "Росатома", руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС"."Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры. На этот раз, что касается 10-го пакета, были очень сильные попытки ввести санкции на атомную энергетику, но мы упорно держались и не допустили этого", - добавил Сийярто.ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html

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"То, с чем никогда не согласимся": глава МИД Венгрии о санкциях против атомной отрасли РФ Глава венгерского МИД Сийярто рассказал РИА Новости о действиях Будапешта, если ЕС попытается ввести санкции против атомной отрасли России 2023-02-27T07:23 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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санкции в отношении россии, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петер сийярто, россия