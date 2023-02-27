Рейтинг@Mail.ru
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/samolet-1854566154.html
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом - РИА Новости, 27.02.2023
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:20
2023-02-27T12:20
в мире
тайвань
boeing p-8a poseidon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150974/74/1509747494_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_b2913519901db3db31783fea681b206d.jpg
ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня. "Американский самолет пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что самолет пролетел над Тайваньским проливом в понедельник в 15.50 по местному времени (10.50 по мск). "Во время прохождения самолета через пролив армия Тайваня мониторила ситуацию в морском и воздушном пространстве вокруг острова, обстановка была нормальной", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230223/nato-1854011214.html
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150974/74/1509747494_134:0:918:588_1920x0_80_0_0_1a2eeb880848a6300a1c05a4e817b2ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, boeing p-8a poseidon
В мире, Тайвань, Boeing P-8A Poseidon
12:20 27.02.2023
 
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом

Минобороны Тайваня: патрульный самолет США пролетел у границ острова с севера на юг

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Американский самолет P-8A Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня.
"Американский самолет пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что самолет пролетел над Тайваньским проливом в понедельник в 15.50 по местному времени (10.50 по мск).
"Во время прохождения самолета через пролив армия Тайваня мониторила ситуацию в морском и воздушном пространстве вокруг острова, обстановка была нормальной", - отмечается в сообщении.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 17:20
Во Франции забили тревогу из-за появления "второй Украины"
 
В миреТайваньBoeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала