https://ria.ru/20230227/samolet-1854566154.html

Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом

Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом - РИА Новости, 27.02.2023

Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:20

2023-02-27T12:20

2023-02-27T12:20

в мире

тайвань

boeing p-8a poseidon

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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня. "Американский самолет пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что самолет пролетел над Тайваньским проливом в понедельник в 15.50 по местному времени (10.50 по мск). "Во время прохождения самолета через пролив армия Тайваня мониторила ситуацию в морском и воздушном пространстве вокруг острова, обстановка была нормальной", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230223/nato-1854011214.html

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, boeing p-8a poseidon