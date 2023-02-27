https://ria.ru/20230227/samolet-1854566154.html
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом - РИА Новости, 27.02.2023
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:20
2023-02-27T12:20
2023-02-27T12:20
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ПЕКИН, 27 фев - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг, сообщило в понедельник министерство обороны Тайваня. "Американский самолет пролетел через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что самолет пролетел над Тайваньским проливом в понедельник в 15.50 по местному времени (10.50 по мск). "Во время прохождения самолета через пролив армия Тайваня мониторила ситуацию в морском и воздушном пространстве вокруг острова, обстановка была нормальной", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230223/nato-1854011214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, boeing p-8a poseidon
В мире, Тайвань, Boeing P-8A Poseidon
Патрульный самолет США пролетел над Тайваньским проливом
Минобороны Тайваня: патрульный самолет США пролетел у границ острова с севера на юг