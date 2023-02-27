https://ria.ru/20230227/saldo-1854589180.html

Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска

Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска - РИА Новости, 27.02.2023

Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:25

2023-02-27T13:25

2023-02-27T13:25

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки и Скадовск готовятся к переезду в Крым. Ранее генштаб украинских военных распространил сообщение, что из-за опасения "деокупации украинской территории" в городах Алешки и Скадовск местные власти "готовятся бежать" на территорию Крыма. "Недавно целый киевский "генштаб" разразился "особо секретными разведдаными", что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в сбу, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное... Мы, россияне, никуда не уйдём, пусть не надеются. Отвоёвывать территории наши враги не умеют", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российские военные готовы напомнить украинской стороне о своем присутствии. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230225/kherson-1854273000.html

https://ria.ru/20230227/obstrely-1854512214.html

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, политика