Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска в Крым
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки и Скадовск готовятся к переезду в Крым.
Ранее генштаб украинских военных распространил сообщение, что из-за опасения "деокупации украинской территории" в городах Алешки и Скадовск местные власти "готовятся бежать" на территорию Крыма.
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"Недавно целый киевский "генштаб" разразился "особо секретными разведдаными", что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в сбу, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное... Мы, россияне, никуда не уйдём, пусть не надеются. Отвоёвывать территории наши враги не умеют", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные готовы напомнить украинской стороне о своем присутствии.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.