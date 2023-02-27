Рейтинг@Mail.ru
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/saldo-1854589180.html
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска - РИА Новости, 27.02.2023
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:25
2023-02-27T13:25
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки и Скадовск готовятся к переезду в Крым. Ранее генштаб украинских военных распространил сообщение, что из-за опасения "деокупации украинской территории" в городах Алешки и Скадовск местные власти "готовятся бежать" на территорию Крыма. "Недавно целый киевский "генштаб" разразился "особо секретными разведдаными", что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в сбу, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное... Мы, россияне, никуда не уйдём, пусть не надеются. Отвоёвывать территории наши враги не умеют", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, российские военные готовы напомнить украинской стороне о своем присутствии. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230225/kherson-1854273000.html
https://ria.ru/20230227/obstrely-1854512214.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:0:1337:1004_1920x0_80_0_0_e442db54b4a99c3fdc64e1ea7cbe5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, политика
Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо, Политика
13:25 27.02.2023
 
Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска

Сальдо опроверг заявление Киева о переезде властей из Алешек и Скадовска в Крым

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг заявление украинской стороны о том, что власти расположенных на левом берегу Днепра городов Алешки и Скадовск готовятся к переезду в Крым.
Ранее генштаб украинских военных распространил сообщение, что из-за опасения "деокупации украинской территории" в городах Алешки и Скадовск местные власти "готовятся бежать" на территорию Крыма.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 14:16
Сальдо ответил на отказ G7 признать статус Херсонской области
"Недавно целый киевский "генштаб" разразился "особо секретными разведдаными", что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в сбу, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное... Мы, россияне, никуда не уйдём, пусть не надеются. Отвоёвывать территории наши враги не умеют", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные готовы напомнить украинской стороне о своем присутствии.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Мужчина едет на велосипеде в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 09:54Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили 45 снарядов по левому берегу Днепра в Херсонской области
 
Херсонская областьДнепр (город)РоссияВладимир СальдоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала