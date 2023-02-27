https://ria.ru/20230227/safronov-1854596947.html

Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в красноярскую колонию

Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в красноярскую колонию - РИА Новости, 27.02.2023

Осужденного за госизмену Сафронова этапировали в красноярскую колонию

Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов этапирован в ИК-7 Красноярского края для отбытия наказания,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:55

2023-02-27T13:55

2023-02-27T14:10

происшествия

красноярский край

иван сафронов

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов этапирован в ИК-7 Красноярского края для отбытия наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."Его этапировали в ИК-7 Красноярского края, на данный момент это будет место отбытия наказания", - рассказал собеседник агентства.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным в двух эпизодах этого преступления. Приговор вступил в силу 7 декабря, 9 февраля "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведки ФРГ. Воронин, сам являющийся фигурантом уголовного дела о госизмене, был свидетелем обвинения, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, утверждала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ, а основной его адвокат Иван Павлов был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. В уголовное дело попал и сменивший его Дмитрий Талантов.

https://ria.ru/20221207/safronov-1837034343.html

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

красноярский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, иван сафронов