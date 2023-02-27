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У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров - РИА Новости, 27.02.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230227/rybaki-1854520571.html
У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров
У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров - РИА Новости, 27.02.2023
У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров
Трех рыбаков с уносившейся в Охотское море льдины эвакуировали с помощью вертолета, сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС России. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:24
2023-02-27T11:03
хорошие новости
происшествия
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Трех рыбаков с уносившейся в Охотское море льдины эвакуировали с помощью вертолета, сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС России. Днем 27 февраля ведомство получило информацию о том, что в районе села Лесное Корсаковского района "в результате отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля удалением от берега до шести километров". "По предварительной информации, на поле находились три рыбака-любителя. Толщина льда составляет от 30 до 40 см. &lt;…&gt; Рыбаки-любители были сняты с льдины экипажем вертолета Robinson", — говорится в сообщении. В настоящее время спасатели на судне на воздушной подушке проводят осмотр оторвавшейся льдины.
https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html
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происшествия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:24 27.02.2023 (обновлено: 11:03 27.02.2023)
 
У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров

Вертолет снял со льдины рыбаков, которых унесло в Охотское море на шесть километров

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРыбаки на льду
Рыбаки на льду - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыбаки на льду. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Трех рыбаков с уносившейся в Охотское море льдины эвакуировали с помощью вертолета, сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС России.
Днем 27 февраля ведомство получило информацию о том, что в районе села Лесное Корсаковского района "в результате отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля удалением от берега до шести километров".
"По предварительной информации, на поле находились три рыбака-любителя. Толщина льда составляет от 30 до 40 см. <…> Рыбаки-любители были сняты с льдины экипажем вертолета Robinson", — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели на судне на воздушной подушке проводят осмотр оторвавшейся льдины.
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Хорошие новостиПроисшествияОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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