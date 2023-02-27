https://ria.ru/20230227/rybaki-1854520571.html

У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров

У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров - РИА Новости, 27.02.2023

У Сахалина спасли рыбаков, унесенных в Охотское море на шесть километров

Трех рыбаков с уносившейся в Охотское море льдины эвакуировали с помощью вертолета, сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС России. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:24

2023-02-27T10:24

2023-02-27T11:03

хорошие новости

происшествия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 фев — РИА Новости. Трех рыбаков с уносившейся в Охотское море льдины эвакуировали с помощью вертолета, сообщила пресс-служба сахалинского главка МЧС России. Днем 27 февраля ведомство получило информацию о том, что в районе села Лесное Корсаковского района "в результате отлива и отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв ледового поля удалением от берега до шести километров". "По предварительной информации, на поле находились три рыбака-любителя. Толщина льда составляет от 30 до 40 см. <…> Рыбаки-любители были сняты с льдины экипажем вертолета Robinson", — говорится в сообщении. В настоящее время спасатели на судне на воздушной подушке проводят осмотр оторвавшейся льдины.

https://ria.ru/20230225/spasenie-1854306805.html

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)