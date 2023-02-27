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В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/reeksport-1854613507.html
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине
Если швейцарский парламент изменит закон об экспорте военной техники, швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину, заявил глава РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:17
2023-02-27T17:18
специальная военная операция на украине
украина
швейцария
россия
сергей лавров
нато
в мире
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Если швейцарский парламент изменит закон об экспорте военной техники, швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Швейцарский парламент в настоящее время изучает возможность внесения изменений в закон об экспорте военного имущества, и сессия (в парламенте - ред.), которая начинается сегодня, будет в значительной степени посвящена этой теме. Если парламент изменит закон, очевидно, что это станет правовой основой, которая заставит правительство действовать", - сказал Кассис на брифинге в Женеве. Он также добавил, что правительство очень внимательно следит за тем, что происходит. В конце января комиссия Национального совета одобрила инициативу, которая допускает реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты парламента) выступила против соответствующей инициативы. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230227/frantsiya-1854599311.html
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украина, швейцария, россия, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швейцария, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
15:17 27.02.2023 (обновлено: 17:18 27.02.2023)
 
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине

Кассис: Берн разрешит реэкспорт оружия Киеву, если парламент внесет поправки в закон

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев - РИА Новости. Если швейцарский парламент изменит закон об экспорте военной техники, швейцарское правительство должно будет разрешить реэкспорт оружия на Украину, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Швейцарский парламент в настоящее время изучает возможность внесения изменений в закон об экспорте военного имущества, и сессия (в парламенте - ред.), которая начинается сегодня, будет в значительной степени посвящена этой теме. Если парламент изменит закон, очевидно, что это станет правовой основой, которая заставит правительство действовать", - сказал Кассис на брифинге в Женеве.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
Он также добавил, что правительство очень внимательно следит за тем, что происходит.
В конце января комиссия Национального совета одобрила инициативу, которая допускает реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты парламента) выступила против соответствующей инициативы. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 14:07
Франция продолжит оказывать помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаШвейцарияРоссияСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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