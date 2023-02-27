08:13 27.02.2023 (обновлено: 08:53 27.02.2023)
Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
Суд передал на новое рассмотрение дело депутата Самсонова о растлении ребенка
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и передал приговор на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Депутат и его защита подали в Приморский краевой суд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты, в связи с чем дело вернули в нижестоящую инстанцию. После проверки оно снова поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля.
"Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда", - сказала Оленева.
По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на 3 месяца, Самсонов освобожден из-под стражи.
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
20 сентября 2022, 08:52Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии