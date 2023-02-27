https://ria.ru/20230227/rassledovanie-1854494307.html

Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка - РИА Новости, 27.02.2023

Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:13

2023-02-27T08:13

2023-02-27T08:53

происшествия

владивосток

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и передал приговор на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Депутат и его защита подали в Приморский краевой суд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты, в связи с чем дело вернули в нижестоящую инстанцию. После проверки оно снова поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля.По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на 3 месяца, Самсонов освобожден из-под стражи.Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)