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Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка - РИА Новости, 27.02.2023
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Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка - РИА Новости, 27.02.2023
Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:13
2023-02-27T08:53
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и передал приговор на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Депутат и его защита подали в Приморский краевой суд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты, в связи с чем дело вернули в нижестоящую инстанцию. После проверки оно снова поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля.По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на 3 месяца, Самсонов освобожден из-под стражи.Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html
https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
08:13 27.02.2023 (обновлено: 08:53 27.02.2023)
 
Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Суд передал на новое рассмотрение дело депутата Самсонова о растлении ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, и передал приговор на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
24 января, 06:34
Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья
Депутат и его защита подали в Приморский краевой суд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты, в связи с чем дело вернули в нижестоящую инстанцию. После проверки оно снова поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля.
"Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда", - сказала Оленева.
По ее словам, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на 3 месяца, Самсонов освобожден из-под стражи.
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября 2022, 08:52
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
 
ПроисшествияВладивостокПриморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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