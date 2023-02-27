https://ria.ru/20230227/rabota-1854717091.html

Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении

Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении - РИА Новости, 27.02.2023

Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении

Кондукторам ПАТП-1 в Ярославле предложили работу в региональном государственном учреждении в рамках проводимой модернизации общественного транспорта, сообщило... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:33

2023-02-27T21:33

2023-02-27T21:33

ярославская область

ярославль

михаил евраев

ярославский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Кондукторам ПАТП-1 в Ярославле предложили работу в региональном государственном учреждении в рамках проводимой модернизации общественного транспорта, сообщило правительство Ярославской области. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что модернизация общественного транспорта пройдет сначала в Ярославле и Ярославском районе, а затем будет поэтапно распространена на весь регион. Сообщается, что в понедельник на пассажирском автотранспортном предприятии №1 города Ярославля по инициативе структур правительства области прошла встреча представителей ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области", созданного областным правительством в рамках модернизации общественного транспорта, с кондукторским составом. Планируется, что контролеры не будут принимать деньги за проезд, их функцией будет работа с пассажирами, контроль за оплатой проезда и качеством перевозок. Также планируется наделить контролеров полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. График работы – сменный. По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, прошедшая в понедельник встреча - уже не первая. "Мы проводим встречи с сотрудниками ПАТП, предлагаем людям реальную перспективу. Видим положительную реакцию: люди заинтересованы, задают конкретные вопросы. Также прорабатывается вопрос перехода в ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" сотрудников других автотранспортных предприятий", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства. Правительство региона уточняет - работа ПАТП-1 будет продолжена: базу предприятия арендуют новые перевозчики. В частности, предполагается, что ее будет арендовать новое предприятие-перевозчик "Транспорт Ярославии", которое тоже готово принять часть сотрудников к себе, предложить работу, за свой счет обучить новых водителей.

https://ria.ru/20221209/dom-1837526140.html

https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853820583.html

ярославль

ярославский район

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ярославль, михаил евраев, ярославский район