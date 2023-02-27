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Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении - РИА Новости, 27.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230227/rabota-1854717091.html
Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении
Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении - РИА Новости, 27.02.2023
Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении
Кондукторам ПАТП-1 в Ярославле предложили работу в региональном государственном учреждении в рамках проводимой модернизации общественного транспорта, сообщило... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T21:33
2023-02-27T21:33
ярославская область
ярославль
михаил евраев
ярославский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Кондукторам ПАТП-1 в Ярославле предложили работу в региональном государственном учреждении в рамках проводимой модернизации общественного транспорта, сообщило правительство Ярославской области. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что модернизация общественного транспорта пройдет сначала в Ярославле и Ярославском районе, а затем будет поэтапно распространена на весь регион. Сообщается, что в понедельник на пассажирском автотранспортном предприятии №1 города Ярославля по инициативе структур правительства области прошла встреча представителей ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области", созданного областным правительством в рамках модернизации общественного транспорта, с кондукторским составом. Планируется, что контролеры не будут принимать деньги за проезд, их функцией будет работа с пассажирами, контроль за оплатой проезда и качеством перевозок. Также планируется наделить контролеров полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. График работы – сменный. По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, прошедшая в понедельник встреча - уже не первая. "Мы проводим встречи с сотрудниками ПАТП, предлагаем людям реальную перспективу. Видим положительную реакцию: люди заинтересованы, задают конкретные вопросы. Также прорабатывается вопрос перехода в ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" сотрудников других автотранспортных предприятий", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства. Правительство региона уточняет - работа ПАТП-1 будет продолжена: базу предприятия арендуют новые перевозчики. В частности, предполагается, что ее будет арендовать новое предприятие-перевозчик "Транспорт Ярославии", которое тоже готово принять часть сотрудников к себе, предложить работу, за свой счет обучить новых водителей.
https://ria.ru/20221209/dom-1837526140.html
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ярославль, михаил евраев, ярославский район
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Ярославский район
21:33 27.02.2023
 
Ярославским кондукторам ПАТП-1 предложили работу в областном госучреждении

Ярославских кондукторов ПАТП-1 пригласили на работу в контрольно-ревизорскую службу

© Pixabay / FoYuЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Pixabay / FoYu
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Кондукторам ПАТП-1 в Ярославле предложили работу в региональном государственном учреждении в рамках проводимой модернизации общественного транспорта, сообщило правительство Ярославской области.
Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что модернизация общественного транспорта пройдет сначала в Ярославле и Ярославском районе, а затем будет поэтапно распространена на весь регион.
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Сообщается, что в понедельник на пассажирском автотранспортном предприятии №1 города Ярославля по инициативе структур правительства области прошла встреча представителей ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области", созданного областным правительством в рамках модернизации общественного транспорта, с кондукторским составом.
"Сотрудников ПАТП пригласили на работу в контрольно-ревизорскую службу государственной организации. Им предложены комфортные условия работы, заработная плата от 35 до 50 тысяч рублей, соцпакет", - говорится в сообщении.
Планируется, что контролеры не будут принимать деньги за проезд, их функцией будет работа с пассажирами, контроль за оплатой проезда и качеством перевозок. Также планируется наделить контролеров полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. График работы – сменный.
По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, прошедшая в понедельник встреча - уже не первая.
"Мы проводим встречи с сотрудниками ПАТП, предлагаем людям реальную перспективу. Видим положительную реакцию: люди заинтересованы, задают конкретные вопросы. Также прорабатывается вопрос перехода в ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" сотрудников других автотранспортных предприятий", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.
Правительство региона уточняет - работа ПАТП-1 будет продолжена: базу предприятия арендуют новые перевозчики. В частности, предполагается, что ее будет арендовать новое предприятие-перевозчик "Транспорт Ярославии", которое тоже готово принять часть сотрудников к себе, предложить работу, за свой счет обучить новых водителей.
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