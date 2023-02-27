12:43 27.02.2023 (обновлено: 12:48 27.02.2023)
Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, заявил Песков
Песков: Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, Кремль это понимает
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запад и киевский режим способны на провокации в отношении Приднестровья, в Москве отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет", - сказал Песков, комментируя ситуацию вокруг Приднестровья.
Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.