https://ria.ru/20230227/provokatsii-1854574001.html

Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, заявил Песков

Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2023

Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье, заявил Песков

Запад и киевский режим способны на провокации в отношении Приднестровья, в Москве отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:43

2023-02-27T12:48

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запад и киевский режим способны на провокации в отношении Приднестровья, в Москве отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Минобороны России 23 февраля сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.

https://ria.ru/20230225/pridnestrove-1854253013.html

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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, москва