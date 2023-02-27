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СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе - РИА Новости, 27.02.2023
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СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе
СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе - РИА Новости, 27.02.2023
СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе
Московские следователи начали доследственную проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:30
2023-02-27T18:30
происшествия
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
образование - общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московские следователи начали доследственную проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение об избиении школьника учителем. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 27 февраля преподаватель избил ученика столичной школы во время урока", - сказала она. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и педагогов школы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, образование - общество
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Образование - Общество
18:30 27.02.2023
 
СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе

В Москве СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московские следователи начали доследственную проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение об избиении школьника учителем. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 27 февраля преподаватель избил ученика столичной школы во время урока", - сказала она.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев и педагогов школы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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