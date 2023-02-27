https://ria.ru/20230227/proverka-1854681828.html

СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе

СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе - РИА Новости, 27.02.2023

СК начал проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе

Московские следователи начали доследственную проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:30

2023-02-27T18:30

2023-02-27T18:30

происшествия

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

образование - общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московские следователи начали доследственную проверку после избиения педагогом ученика во время урока в школе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение об избиении школьника учителем. По данному факту... проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 27 февраля преподаватель избил ученика столичной школы во время урока", - сказала она. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и педагогов школы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230227/draka-1854612951.html

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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, образование - общество