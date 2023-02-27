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Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина - РИА Новости, 27.02.2023
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Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина
Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина - РИА Новости, 27.02.2023
Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность объединить Минску, Москве и Пекину свои промышленные потенциалы. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:28
2023-02-27T23:38
технологии
белоруссия
китай
минск
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность объединить Минску, Москве и Пекину свои промышленные потенциалы. "Мы серьезно ведем с вами диалог по промышленной политике (с Китаем – ред.). Недавно мы с Россией определили, что у Беларуси и России (будет) единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем – Россия, Беларусь и Китай. Большое поле для деятельности", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого в понедельник показал белорусский телеканал "Беларусь 1". Лукашенко подчеркнул, что через Белоруссию Китай может осуществлять поставки продукции в Европу, Африку и другие регионы. "Плацдарм хороший, выгодный. Приходите и работайте. Будет польза и вам, и нам", - констатировал он. При этом Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Китай реализуют крупный проект по развитию индустриального парка "Великий камень", который создан недалеко от Минска. Президент Белоруссии заявил, что результаты работы этого парка уже хорошие, "у него действительно великое будущее". "До цели нам еще идти и идти. Но идем в нужном направлении – и идем правильно. Так, как мы спланировали. Потому что возможности этого индустриального парка "Великий камень" колоссальные", - сказал Лукашенко. Он обратил внимание, что в парке уже работают свыше 100 высокотехнологичных предприятий различных сфер, которые производят востребованную для Европы и всего мира продукцию, призвал китайский бизнес активнее приходить с инвестициями и технологиями в индустриальный парк и напомнил о предоставляемых там налоговых льготах.
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белоруссия
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технологии, белоруссия, китай, минск, александр лукашенко, в мире
Технологии, Белоруссия, Китай, Минск, Александр Лукашенко, В мире
23:28 27.02.2023 (обновлено: 23:38 27.02.2023)
 
Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина

Лукашенко предложил объединить промышленный потенциал Минска, Москвы и Пекина

© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Vincent Yu
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть целесообразность объединить Минску, Москве и Пекину свои промышленные потенциалы.
"Мы серьезно ведем с вами диалог по промышленной политике (с Китаем – ред.). Недавно мы с Россией определили, что у Беларуси и России (будет) единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем – Россия, Беларусь и Китай. Большое поле для деятельности", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого в понедельник показал белорусский телеканал "Беларусь 1".
Лукашенко подчеркнул, что через Белоруссию Китай может осуществлять поставки продукции в Европу, Африку и другие регионы. "Плацдарм хороший, выгодный. Приходите и работайте. Будет польза и вам, и нам", - констатировал он.
При этом Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Китай реализуют крупный проект по развитию индустриального парка "Великий камень", который создан недалеко от Минска. Президент Белоруссии заявил, что результаты работы этого парка уже хорошие, "у него действительно великое будущее".
"До цели нам еще идти и идти. Но идем в нужном направлении – и идем правильно. Так, как мы спланировали. Потому что возможности этого индустриального парка "Великий камень" колоссальные", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что в парке уже работают свыше 100 высокотехнологичных предприятий различных сфер, которые производят востребованную для Европы и всего мира продукцию, призвал китайский бизнес активнее приходить с инвестициями и технологиями в индустриальный парк и напомнил о предоставляемых там налоговых льготах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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